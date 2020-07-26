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英国及欧元区经济初现回升迹象

2020年07月26日09:19  来源：新华网
 
原标题：英国及欧元区经济初现回升迹象

　　市场研究机构埃信华迈公司24日发布的月度指标显示，英国7月综合采购经理人指数（PMI）为57.1，创下2015年6月以来新高；欧元区国家7月综合PMI为54.8，为新冠疫情暴发以来，该地区这一指数首次超过50。

　　【“伤痕很深”】

　　埃信华迈公司与英国特许采购与供应协会共同调查后发布英国PMI数据。他们24日在一份声明中说，随着疫情相关的限制性措施逐渐解除，7月数据表明英国私营经济的营商条件显著好转。

　　声明说，英国服务业7月恢复增长，制造业7月增长势头比6月更迅猛。

　　疫情暴发后，英国综合PMI3月猛跌，之后一直低于50，6月为47.7。综合PMI高于50表明商业活动在扩张，低于50则表明商业活动在收缩。

　　埃信华迈公司首席商业经济学家克里斯·威廉姆森说，7月的综合PMI让人们对英国经济第三季度重新实现增长抱以期待。“经济衰退看似时间不长，但伤痕可能非常深”，即便7月经济有力反弹，要想填平疫情期间经济生产的深坑，“还有很长的路要走”。

　　声明还说，英国7月新增订单量仅小幅增长，说明需求依旧处于较低水平。此外，就业市场继续恶化，许多家庭继续在开支方面保持谨慎。

　　【“初现V型”】

　　由19国组成的欧元区方面，7月综合PMI为54.8。疫情暴发后，欧元区PMI4月一度降至13.6，为有史以来最低水平，5月回升至30.5，6月继续升至48.5。

　　威廉姆森说，欧元区经济在第二季度经历了前所未有的崩塌；最新数据表明，这一地区有可能实现强力反弹。

　　威廉姆森提醒说，尽管欧元区经济“初步呈现V型复苏”迹象，不少行业只是在完成先前积压的订单，今后可能要面对新问题。

　　与英国相似，欧元区面临企业削减雇员、市场需求不足等问题。威廉姆森说：“让人担忧的是，经过最初一段时间的增长后，经济复苏的步伐可能会停滞不前。”（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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