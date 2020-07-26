原标题：法国加大太空军事投入

法国国防部长弗洛朗丝·帕利24日说，法国将追加数亿欧元太空防务预算，发展太空军事力量，以防范其他国家可能在外太空进行的“不友好举动”。

帕利当天告诉《普罗旺斯报》，2019年至2025年期间，法国太空军事项目支出预算将从先前拟定的36亿欧元（约合42亿美元）增加至43亿欧元（50亿美元）。

根据法国议会2018年批准的《2019年至2025年法国军事规划法案》，法国今后预计将更新现有的观测卫星和通信卫星，发射3颗电磁侦听卫星，提高太空监视雷达的现代化水平。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙去年7月宣布，法国空军内部将成立太空军事指挥部和“航空与太空部队”。帕利说，她晚些时候到普罗旺斯地区萨隆视察一所军校时将正式宣布成立这支太空部队。

帕利说，这支太空部队隶属于空军，2025年前编制达到500人。

她说：“以前人们认为太空服务于科学的共同利益，这种想法一去不复返了。如今太空是各国争夺全球霸权的场所。”

帕利重申马克龙之前的表态，称法方无意挑起军备竞赛。“我们绝不是在进行军备竞赛。但我有责任彻底认清我们可能面临的威胁。”

帕利重提2017年一颗法国和意大利共用的军事卫星遭监视一事。她称，“偷窥”的是一颗俄罗斯卫星。俄方否认这一说法。

帕利说，法国“很快”将拥有能够侦察和锁定“那些不友好举动背后黑手”的小型巡逻卫星。

法国媒体认为，法国之所以寻求成立太空部队，缘于美国总统唐纳德·特朗普去年2月要求美国国防部起草成立太空军法案。特朗普去年12月签署国防授权法案，批准设立美国第六大军种——太空军。

一些专家担心，美方这些举措加速了美国太空军事化步伐，可能引发新一轮太空军备竞赛。（王宏彬）（新华社专特稿）

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