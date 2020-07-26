原标题：突破自签协议 美放松武装无人机出口限制

美国政府24日宣布放松对武装无人驾驶飞机的出口管控，旨在推动美国武装无人机占据国际市场。这一决定突破了美方自身发起的一项多边协议所设限制。

【自我松绑】

白宫发表声明说，总统唐纳德·特朗普决定调整美国武装无人机的出口限制，放松对时速不超过800公里的武装无人机的出口管控。

这类无人机包括美国通用原子能－航空系统公司生产的MQ-9“死神”无人机和诺思罗普—格鲁曼公司生产的“全球鹰”无人机。按照俄罗斯卫星通讯社的说法，MQ-9“死神”是美军最具杀伤力的无人机。

美国等7国1987年发起“导弹及其技术控制制度”协议，以期限制导弹和导弹技术扩散。按照这一35国签署的协议，航程和载荷超过一定标准的无人机应受到出口管控。

白宫声明说，导弹及其技术控制制度关于武装无人机的出口限制条件“已过时”，有碍美方向盟友和合作伙伴出口武装无人机，因而损害美国工业，妨碍美方强化海外威慑能力。

声明说，美方放松武装无人机出口管控将“提升合作伙伴的能力”并且有利于美方占据武装无人机国际市场，从而增强美国国家安全和“经济安全”。

美国助理国务卿克拉克·库珀24日在电话记者会上说，这一决定有望大幅增加美国军工企业的收入和就业岗位。

【“又一例证”】

路透社报道，放松武装无人机出口管控与美国军火商向政府施压有关，是特朗普政府向海外出售更多武器的举措之一。军控人士提出，美方放松出口武装无人机管制将加剧中东和南亚等地区的不稳定局势。

美国国会参议院外交关系委员会资深民主党籍议员鲍勃·梅嫩德斯发表声明说，特朗普政府这一决定“不计后果”，涉及一些属于美军最致命武器的无人机，削弱了“国际上对致命无人机的出口控制”。

特朗普政府奉行单边主义，“退群”成瘾，先后退出多个国际组织和协议，包括应对气候变化的《巴黎协定》、伊朗核问题全面协议和《中导条约》，在国内外广受批评。

美国智库史汀生中心武器专家蕾切尔·斯托尔说，放松武装无人机出口管控的决定将经济利益置于美国国家安全和外交政策之上，是“特朗普政府短视决定的又一例证”。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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