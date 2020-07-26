原标题：助戈恩逃亡 美国父子涉嫌“收费”130多万美元

日本共同社24日援引法庭文件报道，一对美国父子涉嫌协助日产汽车公司前董事长卡洛斯·戈恩逃亡，调查显示戈恩家族向他们支付了130多万美元的“帮忙费”。

美国特种部队“绿色贝雷帽”前成员迈克尔·泰勒和他的儿子彼得·泰勒5月20日在美国马萨诸塞州落网，两人涉嫌协助戈恩去年年底在保释期间从日本逃至黎巴嫩。

美国检方眼下认定戈恩家族向泰勒父子总计支付130多万美元。检方最初调查发现戈恩家族涉嫌向一家与泰勒父子有关联的公司汇款86.25万美元，之后又发现戈恩之子向泰勒之子支付总额50万美元的虚拟货币。

根据美国检方23日递交给马萨诸塞州一家联邦法庭的文件，今年1月至5月，戈恩之子安东尼·戈恩经由全球知名加密货币交易所“比特币基地”公司，向彼得·泰勒分批支付了相当于50万美元的虚拟货币。

泰勒父子现年分别为59岁和27岁。他们曾向美国法院寻求保释，美国检方认为两人有潜逃风险，反对他们的保释请求。

按日本检方说法，泰勒父子涉嫌参与“近年来最无所顾忌、精心策划的逃亡事件之一”。日本检察机关本月3日说，日方已经向美方正式提交引渡泰勒父子的请求。

美国与日本之间有引渡协议，眼下尚不清楚美方是否会同意引渡泰勒父子。

戈恩66岁，出生于巴西，黎巴嫩裔，同时拥有巴西、法国和黎巴嫩国籍。他1996年起加入雷诺公司，1999年接手日产公司，2017年就任三菱汽车公司董事长，成为三家汽车企业高管，执掌雷诺-日产-三菱联盟。

戈恩受到日方多项指控，包括挪用公款、瞒报收入、向企业转嫁个人投资损失和严重背信。戈恩案原定今年4月开审，但是他去年12月离奇逃离日本，抵达黎巴嫩后炮轰日本司法机构对他“不公”。日本寻求从黎巴嫩引渡戈恩，只是两国没有引渡条约。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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