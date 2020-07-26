原标题：发动机可能熄火 FAA急令查2000架波音客机

美国联邦航空局(FAA)24日发布紧急适航指令，要求对在美注册的大约2000架波音737NG和737Classic型客机作紧急检查，缘由是上述客机的空气止回阀遭腐蚀后可能导致发动机空中停车。

联邦航空局说，迄今收到4份737NG和737Classic型客机发动机空中停车的报告，因而作出紧急检查要求，检查对象是连续停放7天及以上的客机和重新投入飞行后迄今飞行次数低于11次的客机。

联邦航空局警告，客机全部两台发动机的第5级止回阀如果都遭腐蚀，可能卡死在打开位置，导致客机完全失去动力且无法重启发动机。

这一航空监管机构下令，一旦发现止回阀遭腐蚀，航空运营商必须在客机再次投入使用前更换这一关键部件。

波音公司当天晚些时候回应，新冠疫情暴发导致出行需求降低，不少客机因而被封存或较少使用，“止回阀更容易遭腐蚀”。

波音同时说，已经建议航空运营商检查指令涉及的客机，如果发现问题，波音将提供检修和更换止回阀等方面帮助。

美联社报道，美国主要航空运营商旗下客机通常一天内多次飞行，但在新冠疫情暴发后，大批客机停飞；随着旅客出行需求近来缓慢增长，一些客机重新投入运营。

联邦航空局没有发布4份空中停车报告的详细内容。阿拉斯加航空公司24日晚些时候披露其中一起事件。这一航空运营商在声明中说，旗下一架客机7月15日从华盛顿州西雅图飞往得克萨斯州奥斯汀途中，一台发动机突然熄火，客机最终在奥斯汀机场成功紧急降落。

阿拉斯加航空公司说，已经更换那架客机的发动机，且已经按照联邦航空局指令检查6架客机的发动机。

美国航空公司、联合航空公司和西南航空公司24日分别说，旗下客机没有出现关联空气止回阀的发动机熄火情况。美国航空公司旗下4架客机将接受检查，联合航空公司旗下28架客机将接受检查。

达美航空公司说将检查旗下20架客机，但没有说明是否出现过发动机熄火情况。

多家媒体报道，联邦航空局紧急适航指令是对波音的又一次冲击。印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司各一架波音737MAX客机分别于2018年10月和2019年3月失事，合计致死346人。这一系列客机随后全球停飞，今年1月停产，5月恢复生产。

联邦航空局局长史蒂夫·迪克森6月承认，就737MAX客机，联邦航空局在对波音的监管上“犯了错”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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