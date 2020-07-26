原标题：逾150名美医学专家发表公开信谴责政府抗疫不力 呼吁暂停重启

新华社华盛顿7月25日电（记者谭晶晶）超过150名美国医学专家日前发表公开信，呼吁美国决策者分清轻重缓急，立即停止重启经济，告诉公众关于新冠病毒的真相，直到疫情被控制在一定水平且有足够能力进行有效检测和密切接触者追踪时，才能尝试逐步开放。

这封写给美国总统特朗普、联邦政府和各州州长的公开信说，在全球所有国家中，美国的新冠死亡病例最多，而与此同时，美国还在重启经济，使越来越多的人暴露在新冠病毒中，使新增确诊病例数和死亡病例数飞涨。照此发展，到11月1日，美国新冠死亡病例数或将突破20万。

公开信指出，美国民众3月执行“居家令”期间，美国政府没有抓住时机及时控制住疫情发展，且随后过快重启经济。公开信呼吁美国决策者分清轻重缓急，聆听专家意见，并指出，“对美国来说最好的事情不是尽快重启经济，而是尽可能拯救更多生命”。

公开信说，即便美国通过实施“居家令”等措施控制住了疫情，为确保安全，重启经济仍需满足一定条件，包括能够检测所有有流感症状的人及其2周内的密切接触者；确保有足够人手追踪感染者的密切接触者；此外，还需要足够的个人防护装备，以保证医护人员、超市工作人员等人群的安全。

公开信说，政府采取的很多措施都不符合当前疫情防控的需求。专家呼吁，应暂停非必要企业运营，餐厅仅提供外卖；民众除购买食物、就医等应尽量居家；在所有室内外与他人产生互动的公共场所都应强制性佩戴口罩。“如果你们不采取这些措施，后果将是更大规模的感染和死亡。”

“告诉美国人民病毒的真相，即使在艰难的时刻；采取勇敢行动去拯救生命，即使这意味着再次关闭。”公开信最后警告说：“特朗普先生、联邦政府、尊敬的州长们：我们提醒你们，历史在看着你们。”

美国疾病控制和预防中心网站24日更新的数据显示，美国单日新增确诊病例数第四次超过7万例，为72219例，累计病例已超过400万例，达4024492例；新增死亡病例1113例，累计死亡143868例。

(责编：刘洁妍、杨牧)