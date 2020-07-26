驻拉各斯总领事发表署名文章:中国经济复苏有利于中非合作

人民网阿布贾7月26日电（记者姜宣） 近日，《全非网》及尼《先锋报》、《拉各斯城市报》等英文媒体刊登驻拉各斯总领事储茂明的署名文章《中国经济复苏有利于中非合作》，主要内容如下：

今年第二季度，中国国内生产总值同比增长3.2%,全面扭转上季度同比缩水6.8%的不利局面，成为自新冠肺炎疫情爆发以来第一个实现经济正增长的世界主要经济体。中国经济在第一季度“深蹲”后在第二季度实现“复起”，得益于中国针对新冠疫情采取的全面、准确、严格的防控措施。此外，中国中央政府多措并举，实施如扩大财政支出、减免企业税收、优先保障就业等一揽子积极的财政政策，为经济复苏提供了有力支撑。

我在之前的署名文章中说过：“新冠疫情的影响是短期和暂时的，这不会改变中国经济长期稳定发展的良好势头。”当前，中国经济正处在更加有利的位置，我们有能力应对各类突发性事件，中国依旧是世界经济增长的重要引擎。中国的市场依旧是巨大的、开放的、包容的，二季度经济增长进一步表明，中国作为世界第二大经济体拥有着坚强的经济韧性和巨大的经济潜力。

世界看好中国经济发展前景是有根有据的，我们有理由相信，在新兴科技产业及新型商业模式的催化下，在中央宏观经济政策的正确引领下，中国经济在下半年将继续保持增长势头。

至暗时刻正在过去，全面复苏仍需时间。中国将进一步深化改革、扩大开放，积极改善营商环境，实现经济高质量发展。

中国经济“由负转正”，充分证明只要有决心、有勇气并采取正确措施，我们就能克服新冠疫情带来的不利影响。外界纷纷视中国经济增长为拉动全球复苏的利好消息，这也给世界上其他许多正在遭受经济衰退考验的国家带去了希望。

当今世界，各国利益高度融合，合作共赢是大势所趋。中国将坚定不移坚持和平发展道路，坚定不移推动构建开放型世界经济，坚定不移支持全球携手抗疫，直到取得人类疫情保卫战的全面胜利。

2020年，世界面临着新冠疫情泛滥、保护主义抬头及其他不确定性因素的严峻考验，但不管国内外经济形势如何演变，中国将始终站在历史正义的一边。

新冠肺炎疫情对全世界是一次严重危机和严峻考验。面对疫情，中非双方坚定站在一起，相互声援、并肩战斗。在中国抗疫初期，包括尼日利亚在内的非洲国家给予了我们宝贵支持。非洲暴发疫情后，中方感同身受、率先驰援，积极提供物资援助，分享防控经验，帮助非洲国家提升疫情防控能力和水平。中国多次呼吁加大对非洲国家支持力度。中方正加紧落实有关举措，将继续尽己所能支持尼日利亚等非洲国家抗疫努力，恢复经济社会发展。

中方愿同尼日利亚同舟共济、共克时艰，落实好中非团结抗疫特别峰会成果，在做好疫情防控的同时，研究采取灵活多样方式，稳步推进两国合作。双方应加强协调配合，坚定维护国际公平正义，维护多边主义，维护发展中国家合法权益。相信通过这次携手抗击疫情，中非关系将迈向更高水平，更好地造福双方人民。

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