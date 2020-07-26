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中国赴黎巴嫩维和部队单批次清排雷场超1万平方米

“为和平稳定贡献力量”

本报驻埃及记者  周  輖

2020年07月26日05:19  来源：人民网－人民日报
 

　　盛夏时节，荆棘丛中，身着防护服的作业手在烈日下聚精会神，使用探雷器在雷区一寸寸地进行探测。同样全副武装的小组长全程监督指导，时刻提醒战友动作要领和步骤规范，确保扫雷过程绝对安全。扫雷官兵左肩上的五星红旗格外醒目。

　　这是7月23日，中国维和部队官兵在黎巴嫩和以色列临时边境“蓝线”附近一处雷场进行扫雷作业的场景。小组长郑洪亮带领4名作业手，分成两组同时进入两条作业通道，从前一天清排结束的地点开始，向着雷场更深处前进。

　　当天，扫雷官兵清排雷场45平方米，任务期内累计清排超1万平方米，是我赴黎维和多功能工兵分队首次单批次清排雷场突破1万平方米。

　　蜿蜒曲折的121千米“蓝线”上，遍布着上千个雷场，埋设着数十万枚各类地雷，被称为“中东雷场”。自2006年中国首次向黎巴嫩维和任务区派出维和部队以来，中国维和扫雷官兵一直在遍布地雷的山间奋战，累计发现、排除各类地雷1万余枚，创造了“零伤亡、零事故”的优异成绩。中国第十八批赴黎维和部队去年5月底部署到任务区，截至目前，他们累计清排雷场4个、疑似雷场1个，现正在新雷场执行人道主义扫雷任务。他们的工作赢得了联合国及当地民众的高度赞誉。

　　“中国式扫雷精准高效！从你们完成的扫雷任务中就可以看出这一点。”联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）地雷行动中心官员比拉尔，全程观看中国维和扫雷官兵训练过程后称赞说，“中国维和扫雷官兵整个作业过程严格、细致、规范，很高兴联黎部队拥有你们这样优秀的扫雷队伍。”今年6月，联黎部队司令德尔科尔在中国第十八批赴黎维和部队授勋仪式上，授予中国410名官兵联合国“和平勋章”，以表彰他们在任务期内为南黎地区的和平稳定作出的突出贡献。

　　再过不久，中国第十八批赴黎维和部队将圆满结束维和任务。部队指挥长高朝宁表示，维和官兵始终坚持发扬“忠于祖国、不辱使命、展示国威”的维和精神，攻坚克难、兢兢业业，高标准完成联黎部队赋予的各项任务，“我们将继续用行动为和平稳定贡献力量。”

　　（本报开罗7月25日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月26日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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