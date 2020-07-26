尼日利亚拉伊铁路建设稳步推进

透过屏幕，在跨线桥的施工现场，数十名当地员工头戴黄色安全帽、身着橙色工作服、佩戴蓝色口罩，保持安全距离作业。他们一边紧张地进行钢筋绑扎，一边有节奏地叩击说唱，严肃活泼的施工氛围扑面而来。

这是7月24日尼日利亚拉伊铁路首场“云开放日”活动的一幕。活动以“携手共建 联通未来”为主题，采用Vlog、云直播等形式，呈现由中国铁建所属中国土木集团承建的西非首条中国标准双线铁路——拉伊铁路的建设进展和施工现场。拉伊铁路南起尼日利亚最大城市拉各斯，向东北连接工业重镇伊巴丹，线路全长156千米，2017年3月开工，有望今年开通运营。

当天，跟随直播镜头，拉伊铁路项目对外联络员阿道奇·雅库布还带领线上观众走进拉伊铁路拉各斯火车站施工现场，详细介绍车站进站厅、调度中心等，展示了未来新地标建筑的风采。拉各斯火车站建筑面积约1.1万平方米，将成为西非第一大火车站。

据拉伊铁路项目工程师李德鹏介绍，项目建成后，从拉各斯至伊巴丹的车程将缩短至2个小时内，有助于缓解城际公路和当地交通运输的紧张状况，提升港口货物运输效率，促进沿线城市的经济发展。初期计划每日运营3对列车，后期将根据客流适时增加数量，最多每日可开行15对列车。该线路去年底及今年元旦期间实行免费载客试运营，安全舒适的旅行体验给当地民众留下深刻印象。

（本报阿布贾7月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月26日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)