当地时间7月24日上午，伴随着音乐声和上线提示，60多名来自中国和南非的官员学者在网络会议平台齐聚。他们从办公室、书房、教室等地用各自语言互道问候。经过两周的学习研讨，来自南非各级政府的40名学员完成了“2020年南非治国理政研修班”课程，迎来最后一天的研讨会和结业式。

与会嘉宾认为，通过这一平台，双方就治国理政和抗击疫情等问题深入探讨，交流治理与发展经验，收获满满。

“两国间的治理合作正在逐步走向深入”

“2020年南非治国理政研修班”由中国非洲研究院、南非国家行政学院和中国驻南非大使馆共同主办。两周的研修过程中，来自中国社会科学院、中国非洲研究院的9位学者就中国的治国理政经验、中国共产党的执政能力建设、疫情背景下的中国经济与治理、中非合作抗疫等议题举办讲座，并与南非学员深入交流讨论。

南非夸祖鲁—纳塔尔省省长办公室官员穆凯兹对两周的学习意犹未尽，“此次研修班让我们系统了解了中国的治理体系。我认为，两国间的治理合作正在逐步走向深入。在国家治理能力建设方面，我们学习到了中国在治国理政方面的经验，非常有收获。我们在不断推进国家治理能力建设中，期待借鉴更多中国发展经验，以帮助我们更好地为国家做规划。”

“这次的成功合作让我们更有信心继续开展交流。”南非国家行政学院院长恩格卡维尼说，参与研修的学员都来自中央和地方行政机构，众多的高级别官员、市长都全程参与研修班，可见他们很重视这次学习机会。

“中国在国家治理方面积累了丰富经验”

《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷在非洲国家产生了广泛影响，学习借鉴中国经验成为共识。最近，《习近平谈治国理政》第三卷中英文版面向海内外出版发行，再次引起包括南非在内的非洲各国高度关注。

在研修班上，《习近平谈治国理政》第三卷成为热议话题。中国社会科学院副院长、中国非洲研究院院长蔡昉表示，这部著作标志着中国治理体系和治理能力现代化建设的一个崭新高度。理论的成熟和能力建设成果，正是中国在抗击新冠肺炎疫情中取得显著成效的重要保障。

恩格卡维尼表示：“中国在国家治理方面积累了丰富经验，中国经验对南非发展具有重要借鉴意义。”研修班学员代表、南非豪登省省长办公室政策研究主任姆巴达认为，两国领导人长期致力于推动双方在治理领域的合作。南非愿意学习中国多年来成功管理和应对诸多挑战的经验，尤其是在减少贫困、促进就业和社会公平方面取得的成果，打造持续增长的普惠经济。

南非公共服务和管理部副部长齐昆加认为，南非目前正致力于实现“新增长路线”和非盟《2063年议程》等发展目标，并为此制定了中期战略框架。在此背景下，中南双方合作举办此次研修班，有利于共同分享在实现自身发展目标过程中的有效治理经验。

“稳定发展有助于应对各种不确定性”

虽然疫情阻碍了人们面对面交流，但不能阻挡相互学习的热情。在当天的研讨会上，如何在疫情防控中团结合作、打造人类卫生健康共同体成为讨论的热点。

与会嘉宾从应对疫情的经验比较、疫情中经济与政治关系、两国执政党执政方式的比较展开讨论。南非合作治理和传统事务部副部长帕克斯·塔乌在发言中介绍了南非政府的治理结构，以及在疫情之初宣布国家进入灾难状态和全国封锁的过程。他认为，这一过程中南非借鉴了中国的成功经验。

面对新冠肺炎疫情，各国如何提振经济、促进就业、消除贫困、改善民生，已成为重要的紧迫性课题。“目前疫情在非洲一些国家仍然严峻，对非洲经济造成冲击。”南非国家规划委员会委员米丽亚姆·奥尔特曼说，“稳定发展有助于应对各种不确定性。面对各种风险挑战，中国今年仍要确保实现贫困人口全部脱贫的目标。这是各地方政府的重要任务。南非的地方政府可以从中学习经验。”

来自水务部门的学员斯奎尔·马赫兰古说，中国共产党强有力的基层组织是中国成功战胜疫情的一个重要保障。两国执政党继续加强合作，也将有助于我们共同战胜疫情。

会议结束时，许多学员表示，期待有机会前往中国，亲身感受中国的发展脉搏。

（本报约翰内斯堡7月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月26日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)