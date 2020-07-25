中国驻美国使馆：将代管驻休斯敦总领馆领区工作职责

人民网北京7月25日电 据中国驻美国大使馆官方网站消息，中国驻美国大使馆7月24日发布声明称，中国驻美国大使馆将暂时代管驻休斯敦总领馆原承担的工作，为领区各界人士提供各项服务。声明如下：

7月21日，美方悍然单方面要求中方限时关闭驻休斯敦总领馆，此举严重违反国际法和国际关系基本准则以及《中美领事条约》的有关规定，蓄意破坏中美关系。中方予以强烈谴责、坚决反对，敦促美方尽快撤销有关错误决定。

中国驻美国使领馆始终致力于推动中美关系健康稳定发展，致力于增进两国的交往合作和两国人民之间的友谊。美方此举严重损害美南各州人民同中国的正常交流合作和获得中国政府领事服务的权利，完全不得人心。

考虑到美国南部各州与中国继续开展交流合作的愿望和需求，为解决美方无理行径给美南各州与中国交往造成的实际困难，中国驻美使馆将暂时代管驻休斯敦总领馆原承担的工作，一如既往地竭诚为领区各界人士提供各项服务。

如需要领事协助，请及时与我馆取得联系或向外交部领事保护与服务中心报告。

中国驻美国使领馆领事保护与协助电话：

驻美国使馆：+1-202-4952216

驻纽约总领馆：+1-212-6953125

驻旧金山总领馆：+1-415-2168525

驻洛杉矶总领馆：+1-213-8078052

驻芝加哥总领馆：+1-312-7800170

外交部全球领事保护与服务应急热线：+86-10-12308、+86-10-59913991。

注：驻休斯敦总领馆原领区为得克萨斯、俄克拉荷马、路易斯安那、阿肯色、密西西比、亚拉巴马、佐治亚、佛罗里达州和波多黎各。

(责编：杨光宇、曹昆)