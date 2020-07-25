人民网讯 2020年伊始，一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，几乎扰乱了所有人的生活。但在疫情蔓延的同时，在中国宋庆龄基金会的策划与支持下，中国青少年与世界各地的小伙伴守望相助，通过书信、绘画和祝福短片等方式传递对彼此的关心与祝福，为疫情下的世界注入一股暖流。

“心手相连，传递大爱”

中国宋庆龄基金会、中国公共外交协会共同主办，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心承办的“美美与共·患难与共”——童心相通守望相助，五洲四海共克时艰抗“疫”主题活动，先后征集中国北京19所中小学、上百名学生写给疫情国家青少年的书信及绘画作品，制作《平安书简》沙画祝福短片和《心手相连，传递大爱》儿童画长卷，通过中国驻外大使馆、新华社海外社交媒体、人民网海外社交媒体、中国文化中心等机构发布。向正在遭受疫情的日本、韩国、伊朗、柬埔寨、巴基斯坦、菲律宾、马来西亚、泰国、塞尔维亚、匈牙利、波兰、希腊、法国、德国、西班牙等国家送去小朋友的关心和祝福。

“万里之外的朋友，你们好吗？虽然我们不曾相识，但我们的心始终连在一起。”“即使相隔几千公里，我们团结战斗的信念也是丝毫不变的。”“谢谢你们，在中国疫情严重的时候，为我们提供了很多帮助。”“如今，换我们来守护，希望我们的医疗物资能够为你们国家的抗疫增添一份力量。”“我们彼此珍惜，我们彼此祝福。我们也要相信，相信医学与爱一定能战胜疾病，相信我们一定能赢得抗疫胜利，相信我们都会有更加美好的未来！”

在17部短片中，伴随着优美的沙画，孩子们用稚嫩而真诚的语言表达心声，用关切而开阔的眼光看待世界，向全世界展现了中国青少年的大爱和情怀，诠释了青少年对于人类命运共同体丰富内涵的感知，表达了各国守望相助、团结抗“疫”，早日战胜疫情的美好期望。

“世代友好，友谊长存”

《平安书简》的发布，在各国引起了广泛的积极反响，收到了众多国际友人的感谢留言，表达了与中国世代友好、友谊长存的美好祝愿。

“阳光总在风雨后，马来西亚加油！中国加油！全世界加油！感恩，感动，谢谢你们！”在中国驻马来西亚大使馆海外社交媒体发布的祝福视频下面，有几百名网友留言，对中国青少年朋友的情谊表示感谢。同样，在中国驻菲律宾大使馆发布的视频下，也有很多网友表达了他们的谢意。“我被这封可爱的信件深深打动，谢谢小朋友！我们一定能够共同度过难关！”

虽然相隔千万里，语言也各不相同，但这17部短片传递的关心与祝福却毫无障碍地传递到每一位观众的心里。有日本网友评论说，视频中唯美的沙画和美好的话语，让人感到内心温暖，相信中国孩子们的美丽心意一定能传递给日本的孩子们，《平安书简》沙画最后描绘的美丽春天定会归来。同时，希望中日两国人们之间能带着牵萦和挂念，友好地相处下去。

“心存感激，永世难忘”

除了在线互动之外，许多国家的青少年朋友在观看视频后纷纷制作复谢短视频，与中国青少年朋友“云端“对话，共叙情谊。

“我们不仅在抗击新冠肺炎期间互相帮助，我们在其他所有的困难时刻也都是守望相助。”巴基斯坦小朋友法蒂玛在视频中用中文说道，“我想感谢中国人民，在我们需要的时候提供帮助，亲爱的中国朋友们，我们将永远与你站在一起，当你们需要帮助的时候，我们会毫不犹豫，我们将竭尽所能。能够互相帮助的朋友才是真正的朋友，中巴友谊万岁！”

来自菲律宾华文学校的杨桂芳（音）小朋友，也在视频中用中文向中国小朋友表达了感谢，“谢谢中国北京的小朋友们，视频里的画非常美丽，中国朋友们对我们的祝福让我很感动，我看到视频里美丽的茉莉花，希望我们的友谊如茉莉花开，友谊长存！”

“中国社团组织在过去几个月里，为世界做出了榜样，不仅激励着匈牙利的同行们，也在世界成千上万人的面前展现了社会团结和施以援手在当前形势下的重要性……对此，我们心存感激、永世难忘。”匈牙利驻华大使白思谛先生用饱含深情的中文书写回信，表达了匈牙利人民对中国宋庆龄基金会和北京市海淀区星火小学的感谢与祝福。正如白思谛先生在信中所说，孩子们能够通过这次抗“疫”主题活动“学会坚韧、合作精神以及帮助那些深处困境的人们，这些都是我们应有的最重要的品质，希望我们更加努力，更加团结，共克时艰。”

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