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中塔翻译志愿者：疫情中未曾谋面的“战友”

于洋、杨倩、邓洁

2020年07月25日10:37  来源：人民网-国际频道
 

新冠疫情肆虐，在国际抗疫合作战线，一群中国和塔吉克斯坦年轻人自发组成抗疫互助小组。这些不曾谋面的“战友”通过互联网将中文防疫科普知识译成塔语，传播给塔吉克斯坦民众。 “我们想为两国人民共同战疫尽一份力。”这是他们在采访中最常说的一句话。

始于热爱

闫敏佳在电脑旁工作。受访者供图

中塔防疫互助小组的发起人闫敏佳，是北大世界史专业在读博士生， 现在莫斯科深造。她通晓波斯语，兼学塔吉克语。疫情在全球蔓延后，闫敏佳参加了“Anti-2019-nCov”志愿小组的全球疫情日报项目。

四月中旬，塔吉克斯坦开始出现疫情。当时网上的塔吉克语防疫科普知识还很缺乏。谈到创建小组的初衷，闫敏佳说：“我热爱我的专业，同时在学习中得到塔吉克斯坦老师的真诚帮助。塔吉克斯坦疫情发生后，我希望能为塔国人民贡献一份自己的力量。”

她介绍，翻译小组的诞生离不开学姐陈彬彬的支持。陈彬彬是中国—伊朗防疫互助小组的创始人，她为闫敏佳提供了中文科普资料，帮助她招募志愿者。小组逐渐壮大起来，中塔高校学生、研究人员、记者、专职译员、医生……先后有60多名来各界的人士加入了翻译小组。他们所翻译的内容不仅有疫情防控公益视频，也有中国最新的诊疗方案等。

作为组长，闫敏佳负责分发翻译任务，与组员在线沟通，制作视频。几个月来，她每天要工作大约10个小时。翻译中最难啃的硬骨头就是大量的医学词汇和化学术语。为此，闫敏佳经常向塔吉克语老师、医生、化学教授等专业人士请教，再将统一的译法发给小组成员。

视频配音则是另一道坎。为方便塔吉克斯坦民众观看视频，翻译小组的视频素材输出由最初的添加字幕改为塔语配音。“我们都是门外汉，每一位成员都付出了很大心血，有人为了录好一个音频，要练习十几遍才能把握好语气和节奏。”她说。

这些素不相识的年轻人在志愿工作中成为不曾谋面的“战友”、配合默契的伙伴。迄今，翻译小组已完成了40多个文字素材的翻译和大量视频的制作。这些作品在小组脸书（Facebook）账号发布后，吸引了越来越多的塔吉克斯坦网民。

谣言越来越少了

塔吉克斯坦小伙Sharifov Muhibullo，中文名叫雷锋，在塔吉克斯坦一家中资企业担任翻译。“塔吉克斯坦政府非常重视疫情防控，要求民众外出必须佩戴口罩。我们翻译的疫情防控知识能够更好地帮助民众科学防疫。”他说。

近来，组员们发现，在网上泛滥一时的谣言开始变少了。“以前，网上的防疫‘妙招’可谓五花八门，例如食用大蒜杀病毒、喝酒防病毒、勿食红色蔬果等等。我们将塔语资料转发到人数较多的社交群，及时辟谣。现在，这些容易分辨的谣言越来越少见了。”闫敏佳说。

除了翻译工作，组员们还经常为网友答疑。一位网友在确诊患新冠肺炎后，感到压力很大，小组成员把相关视频发给他，帮助他消除恐慌，正确看待病情。每当有人通过小组资源得到帮助，组员们都倍感欣慰。

谈到小组的工作，雷锋深有感触：“这个志愿小组是由中国学生发起，他们是为了帮助我国同胞，我对他们充满敬佩，并由衷地感谢他们！这些资料是由两国志愿者共同完成，这再次见证了我们之间的深厚友谊。”

“我们因为疫情而结识，是两国人民之间的友谊、信任和对祖国人民的负责任态度将我们凝聚在一起。”闫敏佳说，他们有一个心愿，希望疫情结束后，大家能面对面畅聊一番。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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