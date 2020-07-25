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中国援助苏里南抗疫物资仪式举行

2020年07月25日09:42  来源：人民网-国际频道
 

图片源自驻苏里南使馆

人民网里约热内卢7月24日电 （记者吴杰）7月23日，中国驻苏里南使馆与苏里南政府在总统府举行抗疫物资捐赠仪式，刘全大使向苏里南总统昌·单多吉转交了中方援苏抗疫物资。

刘全大使表示，中国和苏里南是好朋友、好伙伴。建交44年来，中苏关系保持健康稳定发展，各领域务实合作成果丰硕。中方高度重视中苏关系发展，愿共同努力，深化双边互利友好合作，推动两国战略合作伙伴关系取得更大发展，造福两国和两国人民。刘大使强调，自新冠肺炎疫情发生以来，中苏两国相互给予有力支持和帮助，生动诠释了“患难见真情”。病毒没有国界，疫情不分种族。中国将继续同苏方加强团结，深

化合作，共同应对疫情带来的多重挑战。 

单多吉总统表示，团结合作是战胜疫情最有力武器。中国积极开展国际抗疫合作，获得了国际社会高度评价。当前，苏疫情形势严峻，中国政府向苏捐赠多批次抗疫物资，为帮助苏抗击疫情作出重要贡献，苏方对此深表赞赏和感谢。这些慷慨捐赠充分体出

中国是苏里南真正的朋友，相信苏中两国关系必将不断得到巩固加强。

在单多吉总统见证下，刘大使与苏政府代表、外交部长拉姆丁，政党代表、总统夫人索瓦切里—单多吉分别签署物资交接证书。

苏国民议会议员王传瑞等出席活动。苏国家新闻局、星网等当地主流媒体对活动进行了报道。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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