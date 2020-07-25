俄就记者挨打事件向美国讨说法

俄罗斯驻美国大使22日向美国国务院递交抗议照会，要求美方彻查两名俄罗斯记者在美国采访过程中遭美方执法人员袭击。

美国国务院一名发言人23日告诉俄罗斯卫星通讯社记者，美方将启动调查并追究涉事执法人员责任。

【讨要说法】

卫星社报道，两名俄罗斯第一频道电视台记者22日晚在美国俄勒冈州波特兰市报道示威时挨打。

报道说，警察用警棍殴打第一频道视频记者维亚切斯拉夫·阿尔希波夫的胳膊，夺走摄像机，把他推倒在地。摄像机在这一过程中损坏。阿尔希波夫当时正在法院门前拍摄示威画面。

阿尔希波夫的同事尤利娅·奥利霍夫斯卡娅用手机拍摄示威画面，遭一名警察袭击背部。这名警察夺过她的手机，抓她头部并掳下她的头盔。奥利霍夫斯卡娅摔倒在地。

遭遇肢体袭击前，上述两名俄罗斯记者与另外一名同事遭遇催泪瓦斯袭击。这三人当天都佩戴媒体标识。

俄罗斯驻美国大使阿纳托利·安东诺夫在抗议照会中写道：“我方要求彻查并获知调查结果。”

明尼苏达州明尼阿波利斯市非洲裔男子乔治·弗洛伊德5月遭白人警察暴力执法后死亡，在美国引发又一轮反种族歧视和警察暴力执法的示威浪潮。卫星社报道，美国联邦执法人员22日在波特兰市强力驱散示威人群。

安东诺夫说：“我们强调，监督记者在美遭遇不公的机构应该关注这一事件。”

【无独有偶】

卫星社22援引联合国秘书长发言人斯特凡纳·迪雅里克的话报道，所有针对记者的骚扰事件，包括发生在美国波特兰的俄罗斯记者遇袭事件都应得到调查。

美国国务院一名发言人23日告诉卫星社记者，美方承诺调查，“无论何种原因，记者都不应该因工作而受威胁或遭殴打”。

不清楚俄方什么时候等来美方调查结果。俄驻美大使说，就5月31日发生的另一起俄罗斯记者挨打事件，俄罗斯曾经向美方递交抗议照会，迄今没有得到回复。

卫星社报道，一名俄罗斯新闻社记者5月31日在明尼阿波利斯市报道示威时遭美方执法人员殴打。（杜鹃）（新华社专特稿）

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