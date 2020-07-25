来而不往非礼也（钟声）

中美之间出现目前的局面，是中方不愿看到的，责任完全在美方。美方应当立即撤销有关错误决定，为两国关系重归正常创造必要条件

众所周知，7月21日，美方单方面挑起事端，突然要求中方关闭驻休斯敦总领事馆，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美领事条约有关规定，严重破坏中美关系，十分蛮横无理。来而不往非礼也。7月24日上午，中国外交部通知美国驻华使馆，中方决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。中方对美方无理行径作出正当和必要反应，符合国际法和国际关系基本准则，符合外交惯例。

一段时间以来，美方表现出“麦卡锡主义”式的疯狂，在制造对抗的错误道路上越走越远。美方不断向中方“甩锅”推责，对中国进行污名化攻击，无端攻击中国的社会制度，无理刁难中国驻美外交领事人员，对中国在美留学人员进行恐吓、盘查，没收个人电子设备，甚至是无理拘押。此次美方单方面限时关闭中国驻休斯敦总领事馆，是美对华采取的前所未有的升级行动。国际舆论指出，美方持续恶化对华关系将对世界政治和经济带来严重冲击。

中方一贯坚持不干涉别国内政原则，渗透、干涉别国内政从来不是中国外交的基因和传统。中国驻美外交机构始终致力于促进中美两国人民互相了解和友谊。中方根据《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》为美驻华外交机构和人员履职提供便利。美方对中方的有关指控毫无根据，纯属无稽之谈。

反观美方，去年10月和今年6月两次对中国驻美外交人员无端设限，多次私自开拆中方的外交邮袋，查扣中方公务用品。由于美方肆意污名化和煽动仇视，中国驻美使馆近期已经收到针对中国驻美外交机构和人员的炸弹和死亡威胁。美国驻华使馆网站更是经常公然刊登攻击中国的文章。是谁在干涉别国内政，是谁在搞渗透、搞对抗，一目了然、不言自明。事实上，单就中美驻对方国家使领馆数量和外交领事人员数量而言，美方远远多于中方。美方声称美中关系不对等，这是罔顾事实，毫无道理。

中美之间出现目前的局面，是中方不愿看到的，责任完全在美方。美方应当立即撤销有关错误决定，为两国关系重归正常创造必要条件。

《 人民日报 》（ 2020年07月25日 03 版）

(责编：刘叶婷、杨牧)