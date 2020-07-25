天涯比邻 守望相助 谱写中拉命运共同体新篇

7月23日，中国与拉美和加勒比国家举行应对新冠肺炎疫情特别外长视频会议并通过联合声明。中拉双方一致强调要坚定支持多边主义，支持联合国，支持世界卫生组织，支持自由贸易和国际合作，反对借疫情政治化、污名化，愿积极将合作向公共卫生、扶贫减灾、数字经济等领域延伸，同时着眼“后疫情时代”积极拓展新的合作机遇，促进经济社会可持续发展，推动中拉全面合作伙伴关系保持强劲势头。

近来，随着新冠肺炎疫情席卷全球，拉美地区疫情形势尤为严峻。确诊病例超400万例，占全球总数1/4强。受疫情所困，该地区出现有统计以来最严重的经济衰退，据国际货币基金组织预测，2020年该地区国家GDP将下降9.4%。

这场跨越太平洋的视频会议，体现了中国同拉美和加勒比国家的深厚友谊和中国以实际行动践行共建人类命运共同体理念的责任担当，对于中拉双方控制疫情发展、维护人民健康安全、恢复经济社会秩序具有重要意义，有利于中拉进一步巩固政治互信，捍卫多边主义，为维护全球公共卫生安全、推动世界经济复苏贡献“中拉力量”，也是“天涯若比邻”和“患难见真情”的中拉命运共同体生动写照。

中国和拉美，寰宇之中横向各居东西半球，纵向分立南北半球，相隔海角天涯，是地理位置距离最遥远的两地。但早在16世纪，中拉贸易的使者就横渡万顷碧波，在浩瀚的太平洋上开辟了著名的“海上丝绸之路”。今年是中拉外交关系开启60周年。60年来，双方在政治、经贸、文化和科技合作等方面取长补短，在国际事务中互相支持，克服地理距离和国情文化差异等重重困难，走出了一条友好共赢的南南合作典范之路。

面对新冠肺炎这场突如其来、史无前例、影响深远的世纪大疫，在习近平主席和拉美国家领导人的共同引领下，中拉风雨同舟、守望相助，用实际行动谱写出合作抗击疫情的友谊之歌。在中国抗击疫情最困难的时候，拉美国家政府和人民给予中国真诚帮助和热情支持，17国国家领导人、6国外长、多国主要政党及重要组织负责人致函致电，哥斯达黎加、格林纳达等举全国之力向中方捐赠防疫物资。随着新冠肺炎疫情在拉美和加勒比地区蔓延，中国投桃报李，迅速向拉美和加勒比人民提供急需的援助物资，向多国派出医疗专家组，并举行了30场多、双边疫情防控经验视频交流会，毫无保留分享防控诊疗经验。中国地方政府、在拉企业和华人华侨也积极向拉美各国表达声援并捐赠抗疫物资。

拉美谚语说“顺利时节交朋友,逆境来临验朋友。”中拉在疫情中的表现向世人证明了新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系经得起风浪考验。正因如此，拉美国家广泛称赞中方是真正的朋友，肯定中拉抗疫合作为促进中拉关系的发展、深化人民友谊创造了新契机。

与中拉手足情谊和患难与共形成鲜明对比的，是美国处处奉行“美国优先”，为了选举政治和资本利益自私傲慢、以邻为壑的做法。在疫情在美持续蔓延之际，美国强行遣返大批拉美国家非法移民，给这些国家带来很大疫情输入风险，甚至美国经济政策研究中心等机构都指出，美这种行为是在“出口”新冠病毒，“将全球都置于风险之中”。

疫情形势下，美国不仅不对拉美和加勒比国家施以援手，反而大肆将病毒政治化、标签化，公开对中拉合作进行抹黑，对中国抗疫和中拉抗疫进行攻击和污名化，严重破坏国际抗疫合作。但事实证明，中拉关系不仅不会因人为制造的“杂音”和干扰出现倒退，反而会在共同应对挑战中焕发出新的活力，开辟新的前景。

德不孤，必有邻。当前，中拉关系进入全方位发展的新时代。拉美地区是“21世纪海上丝绸之路”的自然延伸，也是“一带一路”建设不可或缺的重要参与方。在和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的“一带一路”精神指引下，中拉合作正在不断走深走实，为远隔重洋的中拉双方搭建起实现互联互通和共同繁荣的桥梁。

作为负责任大国和拉美和加勒比国家的好朋友、真伙伴，中国将继续帮助包括拉美和加勒比国家在内的各国抗击疫情，分享防控经验和诊疗方案，并提供力所能及的物资帮助，同拉方携手抗疫、共克时艰，并加强经济等各领域合作，推动中拉全面合作伙伴关系取得更大发展。作为世界第二大经济体和拉美地区第二大贸易伙伴，中方率先控制疫情并有序推动复工复产，也将带动拉美国家逐步恢复对华贸易，尽快实现经济复苏。

正如王毅国务委员兼外长在此次视频会上表示，面对疫情带来的全球性危机和百年未有之大变局，中方从战略高度和长远角度推进中拉关系的意志不会改变，深化中拉团结合作、实现共同发展的决心不会改变，共同推进南南合作、完善全球治理的愿景也不会改变。相信经历疫情考验之后，中拉关系将更加牢固，中拉命运共同体将迎来更加美好的明天。

中拉合作，承载着中拉人民真诚炽热的友情，经过悠远历史的风风雨雨，正在谱写更加辉煌灿烂的新篇，为双方人民带来更多实实在在的好处，更好诠释中拉命运共同体的深刻内涵。

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