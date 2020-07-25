综合消息：中国对美反制正当合理 国际社会呼吁美方重返合作——多国人士关注中国通知美国关闭其驻成都总领事馆

新华社北京7月24日电 综合新华社驻外记者报道：7月24日上午，中国外交部通知美国驻华使馆，中方决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。对此，多国人士表示，中方上述举措是对美方单方面挑起事端的正当和必要反应，符合国际法和国际关系基本准则。他们呼吁美国政府保持理智清醒，重回合作轨道。

菲律宾金砖政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔说，一直以来，中国政府对美国的挑衅和不友好行为保持了相当的耐心和克制，但美国政府基于选举考量，变本加厉地实施反华举措。中国通知美国关闭其驻成都总领事馆是对美国突然单方面要求中国关闭驻休斯敦总领事馆的正当合理回应，是维护中国主权和尊严的行为，中国的反应是合理适度的。当前国际社会应当呼吁美国政府保持清醒理智，重回合作轨道。

日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景表示，美国政府日前做出要求中国关闭驻休斯敦总领事馆的荒谬决定，这一完全不合常理的举动不过是为大选而做出的又一场把戏。针对美国政府蛮不讲理的做法，中国的反制措施从国际法角度来看是完全正当的，也是理所当然的。

缅甸战略与国际问题研究中心联合创始人哥哥莱表示，中国的反制措施是正当的。美方做出一系列举动，原因之一就是美国政府在国内面临着很大的危机。

尼泊尔前外交官、特里布文大学访问学者西姆卡达认为，美国关闭中国驻休斯敦总领事馆，完全是出于政治考量。中国被迫对美国进行反制，中国的应对措施符合国际惯例，正当合理。

乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院中国经济与政治学系主任安里·沙拉波夫说，中国通知美国关闭其驻成都总领事馆的举措符合国际外交惯例，是对美国关闭中国驻休斯敦总领事馆不合理行动的合理和必要回应。美国政府在大选前不断升级与中国在各领域的摩擦和矛盾，中国政府采取的反制举措是被迫的。

肯尼亚国际关系专家卡文斯·阿德希尔说，针对此前美国关闭中国驻休斯敦总领事馆的举动，中方采取对等的反制措施，要求关闭美驻成都总领事馆。大选临近，美方频繁打“中国牌”，意在转移公众的注意力。中美交恶不符合两国长远利益，中美矛盾也令世界紧张，希望两国关系早日回到正轨。

亚美尼亚中国-欧亚战略研究中心主任姆格尔·萨哈基扬说，中国通知美国关闭其驻成都总领事馆是一种外交对等反制，是正当的举措。

叙利亚政治问题专家加桑·优素福说，美方无端关闭中国驻休斯敦总领事馆，单方面破坏两国外交关系，中方必然也必须作出必要反应，这既是被迫为之的合法反制措施，也是捍卫主权尊严、维护外交准则的举动。

法国智库席勒研究所研究员克里斯蒂娜·比埃对新华社记者表示，美国此前突然要求中方关闭驻休斯敦总领事馆，中方要求美方关闭其驻成都总领事馆是正当和必要反制措施，符合外交惯例。当前，美国疫情形势严峻，死亡人数不断攀升，很多人失去工作，在此背景下，美国民众迫切需要加强国际经济与公共卫生合作。但是，美国政府却反其道而行之，采取了激烈的反华态度和举措，这是为选举而进行的“疯狂押注”。

新西兰时事评论员陆波表示，中方的措施是对美国野蛮行径的必要反应，是被迫之举。中国对等关闭美国驻成都总领事馆向美传递出了清晰信号：中方对美方的蛮横无理举动一定会坚决反制。（参与记者：袁梦晨、杨柯、郑一晗、姜俏梅、张东强、车宏亮、周盛平、蔡国栋、杨臻、李铭、徐永春、卢怀谦、郭磊）

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