综合消息：非洲国家依新冠疫情调整应对措施　乌干达现首例新冠死亡病例

原标题：亡病例

新华社哈博罗内7月24日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：南非等非洲国家近日根据新冠疫情调整应对措施，乌干达报告首例新冠死亡病例。

非洲新冠确诊病例最多的国家是南非。23日，该国新增确诊病例13104例；累计确诊408052例，位列全球第五，约占非洲确诊总数的一半；累计死亡病例超过6000例。

南非总统西里尔·拉马福萨说，豪登省、东开普省以及夸祖鲁-纳塔尔省正在经历疫情暴发期，先前疫情中心西开普省的疫情趋于平稳。他表示，随着感染人数不断上升，经与相关部门协商并参考世界卫生组织的建议，政府决定在7月27日至8月24日期间关闭所有公立学校。

赞比亚卫生部长近日表示，赞比亚疫情高峰将于8月到来，如果民众不严格遵守防疫措施，届时每天将有900至1000人死于新冠病毒。

乌干达卫生部23日宣布该国出现首例新冠死亡病例。死者是一名来自乌东部地区的34岁女性，7月15日入院，21日凌晨去世，23日获得的新冠病毒检测结果呈阳性。

津巴布韦首家采用“中国标准”的新冠诊疗医院——尚东医院23日在首都哈拉雷开始接诊新冠患者。该院目前有50多名医护人员，设有50张床位，以后将增加到80张。在重症监护室，从中国采购的呼吸机、监护仪等医疗设备一应俱全。据介绍，该院由3家在津中资民营企业与当地医疗集团“健康点”合作建立。

加纳财政部长肯·奥福里-阿塔23日表示，受疫情影响，加纳全年经济增速预期从6.8%下调至0.9%。佛得角第一副总理科雷亚日前表示，新冠疫情将使佛得角失去15万个工作岗位。

在非洲抗疫期间，一些国家和组织机构加大了对非援助。马里经济和财政部23日宣布，该国已获得非洲发展银行5000万美元的资金支持，帮助其强化抗疫措施，降低疫情对困难家庭的影响以及对经济造成的破坏。（执笔记者：杨孟曦；参与记者：许正、荆晶、张改萍、郑扬子、邢建桥、赵宇鹏、王守宝、文浩、李斯博、高竹、张玉亮、王松宇）

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