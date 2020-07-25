韩政府: “疫情马拉松”与经济复苏双备战

人民网首尔7月24日电 （杨晓娜） 当地时间7月20日，韩国中央防疫对策本部长郑银敬说，“前阶段抗疫的过程，好比用百米冲刺的劲头跑过10公里马拉松”“接下来，我们需要构建一套持续而高效的防疫体系，应对这场‘持久战’”。在常态防疫的窘境中，加紧复苏经济也是韩国政府面临的一个重要课题。

本土病例个位数仅为昙花一现 群体感染不断横向发展

截至7月24日零时，韩国单日新增41例确诊病例，累计1.3979万例。自6月末疫情扩散以来，本土感染和境外输入病例基本都维持在两位数的水平。截至7月20日零时的日增数据达到近期最低值，为26例。其中，本土感染为4例，是5月8日后的最低水平。但是，本土感染呈个位数仅为昙花一现。第二天，新增病例便回归为两位数。

韩国首都圈（首尔市、京畿道、仁川市）和光州市的集体感染余波未平，疗养院、教会等设施又不断出现确诊患者。截至7月22日，京畿道抱川市一前线部队中，共14人被确诊。7月23日，首尔市一名政府公务员被确诊，是首个公务员感染案例。本土感染已横向延伸至多地区、多行业。

另一方面，境外输入的感染病例不断增加，让韩国政府和民众愁眉紧锁。7月24日，此前驶入釜山港的一艘俄罗斯籍渔船上，已有32人确诊，另有当地船舶修缮公司职员5人确诊。此外，韩国政府于近日从伊拉克撤回的侨民中，89人有疑似症状。韩国防疫部门预测，25日零时新增病例可能会过百。

面对“内忧外患” 韩政策趋内松外紧

对于本土感染小规模扩散 “内忧”，虽然，韩国防疫部门呼吁民众把今年的夏季休假当成一次给自己充电的机会，尽量减少外出，但是，韩国政府为民众开放了部分图书馆、博物馆等公共设施。此外，韩国政府还于24日决定，自26日起允许观众进入体育场馆观看职业棒球赛，但入场人数必须严格控制在一成以下。

而对于境外输入，韩国政府在不断收紧防控措施。7月15日，韩国政府在孟加拉国、巴基斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦四国基础上，又新增了2个防疫重点国家。7月21日，韩国防疫部门官员指出，若境外输入病例持续增加，给韩国本土防疫工作增加负担，将有可能调整境外输入患者目前享有的免费治疗政策。

韩国经济持续低迷 欲借中国之力实现指标改善

疫情迟迟不见好转的韩国，经济也呈现持续低迷。

韩国统计厅7月15日发布的数据显示，韩国6月份就业人口同比减少35.2万人，继3至5月后，连续第四个月减少。韩国银行（央行）7月23日发布数据称，韩国今年第二季度国内生产总值（GDP）环比下降3.3%，连续两个季度负增长，也创下1998年第一季度（-6.8%）以后的单季最低水平。

据韩联社报道，针对第三季度GDP能否得到改善的问题，韩国银行经济统计局长朴良洙表示，中国今年第二季度GDP快速反弹，将有助于韩国第三季度经济指标的改善。

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