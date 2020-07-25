为中欧扩大双向开放带来机遇

7月20日欧洲理事会作出决定，授权正式签署中欧地理标志协定。该协定是中国对外商签的第一个全面、高水平的地理标志双边协定，也是近年来中欧之间首个重大贸易协定，对深化中欧经贸合作，具有里程碑式的意义。

为中欧双方产品设定高水平的保护规则

根据欧洲理事会20日发布的公告，中欧地理标志协定是欧盟与中国之间签署的第一份意义重大的双边贸易协定，它将确保来自欧盟和中国的各100个地理标志在对方市场上得到保护，从而确保双方相互尊重对方的优良农业传统。

地理标志是表明产品产地来源的重要标志，属于知识产权的一种。该协定对地理标志产品设定了高水平的保护规则，现阶段以保护中国的100个欧洲地理标志和欧盟的100个中国地理标志不受仿制和篡夺，有效阻止假冒地理标志产品，使双方消费者都能吃上、用上货真价实的高品质商品。该协定生效四年后，协定范围将扩大，以涵盖双方额外的175个地理标志名称。

欧盟委员会贸易委员霍根表示，该协定表明了欧盟对与中国等全球贸易伙伴开展紧密合作的承诺，有助于加强欧中双方的贸易关系，使双方的农业、食品行业以及消费者受益。欧盟中国商会表示，根据该协定，中国相关产品有权使用欧盟的官方认证标志，有利于获得欧盟消费者的认可，进一步推动中国相关产品对欧盟出口。

根据世界知识产权组织的解释，地理标志是在具有特定地理来源并因该来源而拥有某些品质或声誉的产品上使用的标志，它既指产品，也指区域，通常被用于农产品、食品、酒类和酒精饮料、手工艺品和工业品。从中国的六安瓜片到德国的慕尼黑啤酒，地理标志在日常生活中比比皆是，它们不仅为企业提供了利用地理独特性产品价值的渠道，还能向消费者传递信息，吸引消费者。

根据欧洲理事会提供的名录，中国现阶段100个地理标志产品有来自全国27个省市的地方特产，包括五常大米、山西老陈醋、郫县豆瓣、烟台苹果、安溪铁观音、赣南脐橙、南京盐水鸭、安丘大葱、吐鲁番葡萄干等。

中欧地理标志协定谈判始于2011年，历时8年时间，于2019年11月6日结束谈判。随后，中欧开始履行正式签署该协定的相关手续。

中欧农产品贸易迎来新机遇

据欧盟官方统计，2019年欧盟27国同中国双边货物贸易额为5596亿欧元，增长5.6%。其中，中欧农业和农产品贸易规模逐年扩大，中国是欧盟农产品第二大出口目的地国，是欧盟第四大农产品进口来源国，也是欧洲地理标志产品核心市场之一。2019年欧盟对中国出口农产品额达153亿欧元，同比增长37.9%；进口额61.46亿欧元,同比增长7.3%。分析指出，中欧地理标志协定将为双方企业和中欧农产品贸易带来新机遇。

对于“爱尔兰威士忌”入选名录，爱尔兰饮料联盟爱尔兰威士忌协会负责人威廉·拉维尔表示，从现在起，只有在爱尔兰蒸馏和熟成的威士忌才可以被贴上“爱尔兰威士忌”的标签销往中国。如今，中国的消费者越来越追求产品的质量和真实性，2018年爱尔兰威士忌在中国的销量增长50%，该协定将保护我们产品的真实性，促进销量继续增长，增强生产商的信心，因为他们又多了一种打击假货生产者的法律依据和合法渠道。

国际风味暨品质评鉴所执行总裁埃里克·德·斯波伯奇告诉记者，欧洲消费者对从中国文化中发现新产品的兴趣和开放度越来越高，“我们发现，中国产品在欧洲市场具有巨大的潜力，去年有很多欧洲的葡萄酒爱好者开始尝试中国产葡萄酒，茶叶、酒、大米、水果、蔬菜等众多中国食品在欧洲广受欢迎。近年来，越来越多的中国生产商参加我们组织的美味评鉴，参评产品的品质和口味受到专业风味专家的一致认可。相信中欧地理标志协定可以让欧洲消费者进一步了解中国产品的品质和真实性。”

比利时中国白酒经销商Kubo Supply负责人克里斯特尔·范登伯格告诉记者，中国白酒具有古老而独特的生产工艺，是中国几千年酒文化的产物，近年来它凭借品质、声誉和历史征服了比利时人的味蕾。未来我们的销售将受益于中欧地理标志协定，该标志将成为比利时顾客选购中国白酒的品质保证书。她说：“通过进口中国白酒，我们参与到中欧贸易中来，和其他众多与中国有贸易往来的欧洲公司一样，我们都得益于‘一带一路’倡议的支持， 该倡议促进国家和地区之间深入合作，是开放的升级版本，是通往共同繁荣的道路，是促进发展、文化交流、互利互惠的重要平台，希望我们能在中欧贸易和投资发展方面发挥更大作用。”

中国优化营商环境，提振全球企业的信心

根据国家知识产权局公布的数据显示，截至2020年6月底，中国累计批准地理标志产品2385个，核准专用标志使用企业8811家，累计注册地理标志商标5682件。比中经贸委员会主席贝尔纳·德威特告诉本报记者，中国地理标志数量稳步提升，体现了中国政府对知识产权保护的持续重视，“近年来，中国打击侵权假冒工作取得突出成效，我们看到中国在加强知识产权保护、优化营商环境、保护外商投资企业方面作出巨大努力。中欧地理标志协定将推动中国知识产权保护工作继续向前迈进，并将有助于巩固中欧贸易的法律框架，提振在华外商的信心，吸引更多外资。

尽管新冠疫情的暴发造成了艰难的全球环境和巨大的不确定性，但中欧投资关系依然存在巨大的发展潜力。根据中国欧盟商会对在华欧洲企业的调查报告显示，89%的企业表示尽管受疫情冲击，仍愿意继续扎根中国市场，65%的企业表示会增加在华投资，受访企业中，认为中国营商环境比其刚进入中国市场时有改善的比例连续四年上升，感受到进展最多的方面是政企沟通的改进和市场准入门槛降低。中国欧盟商会表示，中国商务部专门为其新设立了沟通机制，这样的机会对渴望了解中国政策的欧洲企业意义重大，疫情期间，该机制在外籍人员回国流程的说明等政策问题，或在延长汽车行业实施国六标准过渡期等行业具体问题上，都为在华欧洲商界提供了巨大帮助。中国政府已经证明其大刀阔斧的行动能力，正如媒体报道中所述，“中国加快开放步伐有助于提振全球企业的信心”。

英国政治和国际关系分析师汤姆·福迪指出，中欧地理标志协定来得正是时候，它象征着信心，以及中欧双方在有关贸易、市场准入和投资方面取得的进展。中国通过保护欧洲在中国市场的农产品，正在努力弥合双方差异，这将为正在进行的中欧投资协定谈判铺平道路。

(责编：刘叶婷、杨牧)