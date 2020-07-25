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中国代表：中国始终积极主动应对气候变化

2020年07月25日08:13  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国7月24日电 （记者李凉）7月24日，联合国安理会举行气候与安全问题高级别视频公开会，中国常驻联合国代表张军大使出席会议并发言。

张军表示，人与自然是生命共同体，对自然的伤害最终会伤及人类自己。新冠肺炎疫情蔓延再次提醒我们，面对全球性挑战，任何国家和个人都无法独善其身。团结合作是化解风险挑战的最有力武器。气候变化事关人类前途命运，更需要我们共同携手应对。

张军指出，各国应坚定支持多边主义，摒弃以自我为中心和本国优先，全面履行《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》义务，特别是“共同但有区别的责任”和各自能力原则，构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。气候变化问题归根结底是个发展问题，而并非安全问题，两者没有直接联系，解决气候变化问题要靠推进可持续发展。国际社会应尊重各国特别是发展中国家差异，帮助其应对特殊困难和挑战。《联合国气候变化框架公约》秘书处、联合国发展系统及驻地协调员等应根据各自授权，结合有关国家应对气候变化以及经济社会发展需要，动员各方力量，有针对性提供支持。安理会作为处理国际和平与安全问题的机构，应落实有关决议要求，全面分析当事国面临的具体安全挑战，以及气候变化加剧的安全影响，在国别议题下讨论和处理相关问题。

张军强调，中国在抗击新冠肺炎疫情、实现经济复苏的同时，始终积极主动应对气候变化。中国坚持走绿色发展道路，始终以人民为中心，将改善人民福祉和生活质量作为奋斗目标，着力解决环境问题，不断满足人民对美好生活的向往。中国大力推进生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本国策，加大生态保护力度，建设美丽中国。中国应对气候变化取得系列重要成就。中国2018年二氧化碳排放比2005年累计下降45.8％，提前两年实现2020年减排目标，非化石能源占能源消费总量比重达到14.3％。2000年以来，全球新增绿化面积约四分之一来自中国。中国治理大气污染和改善空气质量成果显著，中国人民享有的蓝天越来越多。中国积极推进气候变化国际合作，积极推进“绿色丝绸之路”建设，帮助“一带一路”沿线国家建设水电、风能、光伏等可再生能源项目，有力推动各国能源转型，实现绿色发展，为国际社会作出了表率。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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