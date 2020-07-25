中国驻休斯敦总领事蔡伟发表致美南地区各界朋友的公开信

新华社休斯敦7月24日电（记者高路）中国驻休斯敦总领馆24日下午在其官方网站发表总领事蔡伟致美南地区各界朋友的公开信。公开信说，美方单方面突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆的举动是蓄意破坏中美关系，中美关系的本质是互利共赢。

公开信说，7月21日，美方单方面挑起事端，突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆。美方此举严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美领事条约有关规定，蓄意破坏中美关系。中方对此予以强烈谴责并坚决反对。

公开信说，中美都是伟大的国家。中美建交41年的历史表明，中美合则两利，斗则俱伤。中美关系的本质是互利共赢，双方应致力于不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

公开信说，中国驻休斯敦总领馆是中美建交后中方在美国开设的第一个总领馆。40多年来，总领馆坚持致力于促进中美各界相互了解和各领域交流合作，一代又一代的外交领事人员积极投身于增进中美友好的崇高事业，赢得了美南社会各界的充分肯定和广泛赞誉。

蔡伟在信中说，他在工作中感受到美南地区人民热情友好、勤劳质朴、不畏艰险、开拓进取的品质，这些精神特质和中国人民是息息相通的。“今后，不论身在何方，我都会继续支持中国与美南地区人民的友好交流与合作。”

蔡伟最后在信中说，中国政府与美南地区的双边交流不会停歇，对侨胞的服务不会停止。中国驻美国使馆会就中国与美南地区友好合作和领事业务作出妥善安排。“中美人民友谊不会中断，中美友好合作的光明前景是任何人都不能阻挡的。”

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