疫情下的中文课程（海外纪闻）

因为在加拿大教授中文的机缘，我有机会接触到不同学校、不同肤色、不同语言文化背景又渴求学习中文的孩子和家长。特别是在疫情之下，教中文更有着不同寻常的意义。

疫情来袭，加拿大于3月中旬关闭了所有学校，主要课程只能在线上完成，老师们在线教学或播放录像、在网上布置作业。我们几位中文老师尝试使用和研究各种教学软件，重新设计课程，最终实现了把中文课也搬到网上。

我们把两所幼儿园的非华裔孩子合并在一起上课，每周3次，可以任意选择时间段。因为孩子们的年龄较小，每次网课控制在半小时以内，上课前由家长帮助调试电脑。就这样，十几名来自不同种族、不同肤色的孩子开始了新奇的网上学中文。

我们设计的网上课程丰富有趣，寓教于乐，通过学习唱儿歌、涂色、认字游戏等形式来吸引孩子们的注意力。一个印度裔的4岁小朋友学得最认真，每次都提前让妈妈做好准备，课堂上积极回答问题，还总是一本正经地给其他小朋友纠正错误，被我们亲切地称为“优秀学生”。

几个月的网课结束后，孩子们掌握了不少中文单词，会唱多首中文儿歌了。学中文进步最快的，应属那位本地4岁小姑娘的妈妈，每次上课时她都在小姑娘旁边陪读，久而久之，这位妈妈已经可以回答中文问题了。

除了上述两所幼儿园，我还负责一个由华人孩子组成的中文私校班。这个班有4名学生，年龄在9-14岁不等，两人出生在本地，两人出生在中国。有着丰富海外教学经验的陈校长为班级挑选了中国出版的教材《标准中文》第二册。有教材和教案，方便老师备课，也便于孩子们学习和巩固，但疫情之下，对教学形式和内容提出了更高要求。网上教学如何能充分利用课本来学习，是我每次课都要认真思考的问题，备课时投入了大量的时间。

这个班的每次网课时长1小时，我会根据课文主题或重点词语找到一些视频或相关资料，同时加入绕口令、成语故事等，拓展孩子们的思路。通过制作生词卡、玩认字游戏以及开展个人才艺展示等办法，增加孩子们的学习兴趣。在介绍中国的各种节日和民俗，教授中国世代流传的诗词歌赋时，更是带着感情精心准备，希望中华传统文化能够深植孩子们的内心。

因为网课上无法用板书教学，我便准备了大量字卡，还让孩子们自己制作生字卡，互相当老师。没想到，孩子们居然很喜欢这个环节，最让人感动的是睿择同学，制作了大量图文并茂的字卡，每天请妈妈跟他一起用15分钟学习中文。这个学期结束时，他从一名中文基础相对薄弱的孩子，变成了名副其实的认字小达人，还学会了好几个绕口令、多首诗词和歌谣。而中文基础较好的函知同学，赶在节日前夕给爸爸妈妈做礼物、写中文贺卡，并在最后一堂网课上，念了她写的小作文“中文课的收获”。作为老师，我着实为他们的进步感到骄傲，更为他们越来越懂得感恩父母、越来越喜欢学习中国文化感到欣慰。

我有时在想，我们在海外煞费苦心传播中国文化到底为了什么？难道只是为了让孩子们认识汉字或者会说中国话吗？只是为了让他们多掌握一门语言，从而更容易找工作、谋发展吗？ 不，显然不是。

当我用心去体会家长和孩子们背后的渴望时，我看到的是，一个个漂泊异乡的华人家庭是那么渴望归根，渴望让五千年中华文明真正滋养每个海外儿女的生命。我看到的是，一个个不同族裔的家庭，是那么渴望通过学习中文来了解中国文化，揭开中华文明的神秘面纱。从这个层面来看，我们教授中文的意义就显得格外重大了。

(责编：白宇、岳弘彬)