人民网>>国际

疫情下的中文课程（海外纪闻）

王若冰（寄自加拿大）

2020年07月25日06:36  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　因为在加拿大教授中文的机缘，我有机会接触到不同学校、不同肤色、不同语言文化背景又渴求学习中文的孩子和家长。特别是在疫情之下，教中文更有着不同寻常的意义。

　　疫情来袭，加拿大于3月中旬关闭了所有学校，主要课程只能在线上完成，老师们在线教学或播放录像、在网上布置作业。我们几位中文老师尝试使用和研究各种教学软件，重新设计课程，最终实现了把中文课也搬到网上。

　　我们把两所幼儿园的非华裔孩子合并在一起上课，每周3次，可以任意选择时间段。因为孩子们的年龄较小，每次网课控制在半小时以内，上课前由家长帮助调试电脑。就这样，十几名来自不同种族、不同肤色的孩子开始了新奇的网上学中文。

　　我们设计的网上课程丰富有趣，寓教于乐，通过学习唱儿歌、涂色、认字游戏等形式来吸引孩子们的注意力。一个印度裔的4岁小朋友学得最认真，每次都提前让妈妈做好准备，课堂上积极回答问题，还总是一本正经地给其他小朋友纠正错误，被我们亲切地称为“优秀学生”。

　　几个月的网课结束后，孩子们掌握了不少中文单词，会唱多首中文儿歌了。学中文进步最快的，应属那位本地4岁小姑娘的妈妈，每次上课时她都在小姑娘旁边陪读，久而久之，这位妈妈已经可以回答中文问题了。

　　除了上述两所幼儿园，我还负责一个由华人孩子组成的中文私校班。这个班有4名学生，年龄在9-14岁不等，两人出生在本地，两人出生在中国。有着丰富海外教学经验的陈校长为班级挑选了中国出版的教材《标准中文》第二册。有教材和教案，方便老师备课，也便于孩子们学习和巩固，但疫情之下，对教学形式和内容提出了更高要求。网上教学如何能充分利用课本来学习，是我每次课都要认真思考的问题，备课时投入了大量的时间。

　　这个班的每次网课时长1小时，我会根据课文主题或重点词语找到一些视频或相关资料，同时加入绕口令、成语故事等，拓展孩子们的思路。通过制作生词卡、玩认字游戏以及开展个人才艺展示等办法，增加孩子们的学习兴趣。在介绍中国的各种节日和民俗，教授中国世代流传的诗词歌赋时，更是带着感情精心准备，希望中华传统文化能够深植孩子们的内心。

　　因为网课上无法用板书教学，我便准备了大量字卡，还让孩子们自己制作生字卡，互相当老师。没想到，孩子们居然很喜欢这个环节，最让人感动的是睿择同学，制作了大量图文并茂的字卡，每天请妈妈跟他一起用15分钟学习中文。这个学期结束时，他从一名中文基础相对薄弱的孩子，变成了名副其实的认字小达人，还学会了好几个绕口令、多首诗词和歌谣。而中文基础较好的函知同学，赶在节日前夕给爸爸妈妈做礼物、写中文贺卡，并在最后一堂网课上，念了她写的小作文“中文课的收获”。作为老师，我着实为他们的进步感到骄傲，更为他们越来越懂得感恩父母、越来越喜欢学习中国文化感到欣慰。

　　我有时在想，我们在海外煞费苦心传播中国文化到底为了什么？难道只是为了让孩子们认识汉字或者会说中国话吗？只是为了让他们多掌握一门语言，从而更容易找工作、谋发展吗？ 不，显然不是。

　　当我用心去体会家长和孩子们背后的渴望时，我看到的是，一个个漂泊异乡的华人家庭是那么渴望归根，渴望让五千年中华文明真正滋养每个海外儿女的生命。我看到的是，一个个不同族裔的家庭，是那么渴望通过学习中文来了解中国文化，揭开中华文明的神秘面纱。从这个层面来看，我们教授中文的意义就显得格外重大了。

(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved