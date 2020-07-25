中俄执政党对话机制第八次会议达成重要共识成果

新华社北京7月24日电 中俄执政党对话机制第八次会议23日以视频会议方式举行。中共中央总书记、国家主席习近平，俄罗斯联邦总统普京分别向会议致贺信。会议由中共中央对外联络部同俄罗斯统一俄罗斯党共同举办。双方代表遵循中俄两国元首共识，围绕“‘后疫情时代’的世界：中俄执政党战略交流与合作”的主题进行深入交流，达成《中俄执政党对话机制第八次会议共识》（以下简称《共识》）。

《共识》指出，新冠肺炎疫情暴发以来，习近平主席同普京总统保持密切沟通，从两国人民利益出发，就两国各领域合作交换意见。两国守望相助，为国际社会合作抗疫树立了典范，充分彰显了两国人民的深厚情谊，体现了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的战略性。

《共识》强调，在国际形势深刻复杂演变的背景下，中国共产党和统一俄罗斯党作为各自国家的执政党，创新开展多种形式的交流合作，相互给予真诚帮助，围绕疫情凸显的一系列问题推动提出共同解决方案，为促进中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展、维护世界和平稳定作出了重要贡献。

《共识》表示，双方将继续开展包括“云端对话”在内的多种形式交流合作，落实两国元首共识，围绕后疫情时代促进两国关系发展、应对地区和全球性问题、维护国际关系准则等充分交流。中俄执政党对话机制和中俄政党论坛作为推动中俄政治、务实领域合作机制，具有重要意义，符合两国人民的利益。

《共识》强调，双方坚定支持对方走符合本国国情的发展道路，坚持维护国家主权、安全和领土完整以及不干涉他国内部事务的原则，坚决反对将疫情政治化、污名化等行径。双方主张通过和平方式解决任何争端，维护国际秩序。

《 人民日报 》（ 2020年07月25日 03 版）

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