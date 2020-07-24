外交部评蓬佩奥发表对华政策演讲:涉华政治谎言的“大杂烩”

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在7月24日外交部例行记者会上，有记者问：美国国务卿蓬佩奥昨天发表涉华演讲，称与中国盲目接触是行不通的，对中国不应听其言，而应观其行，并采取不信任和核查（distrust and verify）的对华战略。中方对此有何评论？

汪文斌表示，7月23日，蓬佩奥发表讲话，对中国共产党和中国社会制度进行恶意攻击，对中国内外政策进行无端指责。蓬佩奥的言论罔顾事实、颠倒黑白，充斥着意识形态偏见和冷战思维，是美国政府高官近期密集炮制涉华政治谎言的“大杂烩”。对此，中方表示强烈愤慨和坚决反对，已向美方提出严正交涉。

新中国成立71年来，中国人民在中国共产党领导下，走出了一条适合中国国情的发展道路，取得了举世瞩目的伟大成就。历史和事实充分证明，中国选择的发展道路完全正确，得到人民群众的衷心拥护支持。近日，美国哈佛大学肯尼迪政府学院阿什民主治理与创新中心发布的调查报告显示，中国民众对中国政府满意率比过去几十年任何时候都要高，超过了93%。中方人民将继续坚定不移地沿着中国特色社会主义道路不断前进。

中国奉行独立自主的和平外交政策，坚持和平发展道路，致力于推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体。中国永远不称霸、永远不搞扩张。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

一段时间来，美国一些政客蓄意挑起意识形态之争，大谈改变中国论调，否定中美关系，挑拨中国同其他国家的关系，意在通过诋毁、打压中国转移美国公众视线，以求在美国内政上得分。这些美国政客的伎俩蒙骗不了美国人民和国际社会！必须强调，就社会制度而言，中国无意改变美国，美国也改变不了中国。1972年尼克松总统访华时双方发表的上海公报就已明确指出，中美两国的社会制度和对外政策有着本质区别，但双方应本着尊重各国主权和领土完整、平等互利等原则处理两国关系。中美建交41年来两国关系发展的历程也一再表明，中美合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确的选择。

中方注意到，美方将此次讲话安排在尼克松总统图书馆。尼克松总统是开启中美关系正常化进程的美方“破冰者”，为两国关系发展作出了贡献。但对于那些炮制涉华谎言、散播反华谬论的美方政客，历史是公正的，一切违背中美两国民众加强交流合作愿望、执意开历史倒车的图谋都不会得逞！

中方对美政策是一贯的、明确的。我们致力于同美方发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。我们敦促美国政府摒弃冷战思维和意识形态偏见，正确看待中国和中美关系，停止负面言行，为推动两国关系重归正常创造条件。

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