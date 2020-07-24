外交部驳斥美关闭中方使馆理由:完全是恶意污蔑

人民网北京7月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持23日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：近期，中法先后举行了战略对话和高级别经济财金对话。请问双方主要谈及哪些问题？达成了哪些共识？是否意味着中法关系疫后全面重启？

汪文斌：7月15日，王毅国务委员兼外长同法国总统外事顾问博纳成功举行第二十次中法战略对话。7月21日，胡春华副总理与法国经济和财政部长勒梅尔成功主持第七次中法高级别经济财金对话。中方的有关新闻稿都已比较详细介绍了对话具体情况。我想强调的是，尽快举行这两次对话是两国元首今年第四次通话达成的重要共识，也是中国同其他大国率先集中举行的高级别机制性对话会议，对于筹备中法高层尽快恢复交往、推进中法关系在经历新冠肺炎疫情考验之后实现新的更大发展，均具有十分重要的意义。

两次对话成果丰富，概括起来有以下这几个方面：一是双方就应对疫情的国际和多边合作，深化中法务实合作，推动中法和中欧关系健康稳定发展等议题进行了广泛深入交流，加深了相互了解，增进了政治互信。二是双方明确了下阶段双边关系发展重点，一致同意保持高层交往密切势头，稳步推进新发传染病防治、农业食品、航空等双边重点合作项目。充分利用“快捷通道”助力双方复工复产，维护产业链供应链稳定。积极探讨有利于经济复苏和产业转型升级的新领域合作。其中高级别经济财金对话达成42项具体合作成果，非常可观。三是双方共同强调中欧关系的重要性，同意加快中欧投资协定谈判，尽快签署中欧地理标志协定，切实加强中欧在应对气候变化、生物多样性保护等各领域合作，以实际行动践行多边主义理念。四是双方强调将采取有效宏观经济政策支持经济增长，加强政策协调共同应对疫情影响，支持二十国集团发挥国际经济合作主要论坛的作用，反对任何形式的保护主义。双方支持世界卫生组织在推动和协调全球全面应对新冠肺炎方面发挥关键领导作用，呼吁维护区域和全球产业链供应链稳定畅通，有序复工复产。双方同意共同维护公平、非歧视的市场环境，鼓励各国企业按照市场化原则和安全原则参与5G网络建设。

从上述对话中我们不难看出，作为联合国安理会常任理事国和有影响力的大国，中法关系具有全面性、战略性，也达到了很高的水平。不断深化和拓展中法全面战略伙伴关系，不仅符合两国利益，也有利于促进中欧关系发展，有利于维护世界和平与发展，为当前充满不确定性的世界注入更多稳定性。

新华社记者：7月22日，美国务卿蓬佩奥等美方高官声称，美方关闭中国驻休斯敦总领馆是针对中方多年来干涉美内政、偷窃美知识产权、开展商业间谍活动的回应，目的是“保护美知识产权和美民众私人信息”。美方在中美关系中坚持公平、对等，不会容忍中国侵犯美主权、恫吓美民众。中方对此有何评论？

汪文斌：中国驻美使领馆，包括驻休斯敦总领馆致力于促进两国人民的友谊与合作，在美履职一贯遵守国际法和当地法律。中国驻休斯敦总领馆是中美建交后中方在美国开设的第一个总领馆。40多年来，驻休斯敦总领馆坚持致力于促进中美各界相互了解和各领域合作，为此做了大量友好工作。美方称中国驻休斯敦总领馆从事与身份不符的活动，这完全是恶意诬蔑。

美方要求中方关闭驻休斯敦总领馆，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美领事条约有关规定，严重破坏中美关系，这是在拆中美两国人民友好的桥梁。

总台国广记者：22日，美国务院在推特发布有关中国军民融合发展政策情况的链接并称，中共正通过利用美研究机构、学术机构和私企的关键技术来发展军力。中方对此有何回应？

汪文斌：中方已多次就该问题表明立场。近年来美方出于政治动机频频公开歪曲、抹黑中国的军民融合发展政策，对中美企业和学术机构人员进行道德绑架、政治施压，甚至威胁制裁。中方对此强烈不满、坚决反对。

促进军民融合发展是包括美国在内的国际社会的通行做法。美国的军民融合历史可追溯至一战前，近年来美方更是加快步伐，全方位、多领域实施军民融合。美国国防部和军方同许多高校、科研机构和企业开展各种形式合作。洛克希德·马丁等一些美国跨国公司本身就是“军民融合体”，其经营范围、产品类型跨越军民领域。

美方对中方的指责是典型的双重标准，属于“只许州官放火，不许百姓点灯”。美方的真实目的是为推动对华高新技术封锁制造借口。究其根本，是美方固守冷战思维，企图遏制中国发展的又一产物。其结果，是违背国际合作精神和当今时代潮流，必将损害中美两国乃至世界各国的共同利益。

中国的军民融合发展政策旨在有效整合军地资源，协调推进经济社会发展和国防建设，将更多的科技成果惠及于民。这一政策光明正大，无可指责。中国的科技发展依靠的是中国人民的辛勤努力和创造。中方敦促美方立即纠正错误做法，停止对中方的蓄意挑衅和恶意攻讦，重返互利合作的正确轨道。

美国全国公共广播电台记者：第一个问题，昨天，针对美方要求中方关闭中国驻休斯敦总领馆，中方威胁对美采取报复措施。中方准备采取什么报复措施？第二个问题，昨天，中方表示美方曾两次开拆中国外交邮袋并查扣中方公务用品。外交邮袋是在什么情况下被拆开的？美方查扣的物品属于什么性质？

汪文斌：我先回答你的第二个问题。2018年7月、2020年1月，美方两次擅自开拆中方外交邮袋，这一举动公然违反《维也纳外交关系公约》、《维也纳领事关系公约》，严重侵犯中方外交尊严和安全利益。事件发生后，中国驻美外交机构第一时间向美方严正交涉，美方并未否认相关事实，但一再以技术理由为其错误行径进行开脱，推卸自身责任。美方上述行径与国际法和国际关系准则背道而驰，应该受到谴责。

至于你提到的第一个问题，针对美方无理行径，中方必将作出必要的反应，维护自身的正当权益。

彭博社记者：第一个问题，有消息称，作为对美要求关闭中国驻休斯敦总领馆的反制措施，中方可能关闭美国驻成都或香港的总领馆。中方能否证实？第二个问题，消息人士透露，央视取消了对英超比赛的转播计划。有人认为这是中方对英方近期在华为和涉港问题上有关举措的报复。外交部对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，针对美方的无理行径，中方必将采取必要的措施，维护自身的正当权益。

关于第二个问题，我不掌握具体情况，请你向中方主管部门询问。

路透社记者：中国驻美外交领事人员现有多少人？美国驻华外交领事人员的数量呢？

汪文斌：我昨天已经说过了，美方声称美中关系不对等，这是美方的惯用借口，毫无道理。事实上，单就中美驻对方国家使领馆的数量和外交领事人员的数量而言，美方远远多于中方。

《纽约时报》记者：美国有些人认为，中美摊牌对特朗普总统的选战有利，因为美国人肯定会支持他们的总统。中方如何做到既维护自身主权，又避免干涉美国的内政？

汪文斌：你刚才说到中方坚持不干涉内政原则，这一点很正确。我们没有兴趣去干预美国的大选，我们也希望美方不要在大选当中拿中国说事。我们奉劝美方不要一错再错，否则中方必将作出正当和必要的反应。

中新社记者：据报道，韩国政府23日利用“快捷通道”安排包机运送159名韩企员工前往中国，其中大多数是中小企业员工。你能否进一步介绍中韩“快捷通道”运行情况？

汪文斌：新冠肺炎疫情发生以来，中韩两国风雨同舟，守望相助。两国率先建立联防联控合作机制，率先建立便利必要人员往来的“快捷通道”，树立了国际抗疫合作典范。“快捷通道”惠及双方，为推动两国复工复产，加强经贸合作，稳定产业链、供应链发挥了重要作用，创造了巨大的经济和社会效益。

目前，中韩两国疫情均已得到有效控制。双方正在结合新形势和现实需要，推动扩大“快捷通道”适用范围，使之服务于双方更多人员和群体。中韩也在共同推动建立区域“快捷通道”网络，致力于为地区乃至全球产业链、供应链稳定运行作出积极贡献。

凤凰卫视记者：据报道，有媒体评论称，美方要求关闭中国驻休斯敦总领馆是因为中方没有为美国驻武汉总领馆重启提供便利。你能否证实？

汪文斌：有关说法不属实。大家都知道，1月，美方单方面宣布临时关闭驻武汉总领馆并撤离领馆人员。6月，美国驻武汉总领馆部分外交人员返回武汉，恢复该馆运营。中方一直为美领馆依法履职提供便利。

澎湃新闻记者：日前，中国和沙特元首互致贺电庆祝两国建交30周年。中方对近年来中沙双边关系与务实合作发展有何评价？从中可以得出什么启示？你对中沙关系下一个30年发展有何展望？

汪文斌：中沙建交30年来，两国关系快速健康发展。两国高层互访频繁，政治互信不断深化。特别是近年来，习近平主席同萨勒曼国王成功互访，两国建立全面战略伙伴关系，并成立中沙高级别联合委员会，为新时期中沙关系发展注入新的强劲动力。两国在“一带一路”框架内能源、经贸、投资、高科技等领域合作成果丰硕，人文交流日益密切。面对新冠肺炎疫情，中沙守望相助，共克时艰，在提供援助、疫情防控、科研攻关等方面密切合作，谱写了团结抗疫的新篇章。

过去30年的发展历程表明，中沙关系已成为国与国之间相互尊重、互利共赢的典范。展望未来，中方对中沙关系发展前景充满信心。我们愿同沙方一道，以两国建交30周年为新的起点，落实好两国领导人重要共识，不断增进政治互信，加强在地区和国际问题上的沟通协调，推动两国各领域务实合作不断走深走实，携手开创中沙关系更加美好的未来。

BBC记者：前几天你提到，中国实施来华航班乘客凭新冠病毒核酸检测阴性证明登机的新做法，这是否意味着中方将在确保安全的前提下允许更多人员来华？另外，“五个一”政策是否会调整，比如增加航班频次、优先考虑允许相对安全的国家人员来华？

汪文斌：我前两天已经介绍过了，当前，随着部分国家疫情得到一定控制或有较好缓解，国际上的人员往来呈恢复迹象，国际航班逐步复航。中方宣布有关举措，目的是确保国际旅行健康安全，降低疫情跨境传播风险，这个做法也参考了有关国家采取的做法。

关于你的第二个问题，建议你向中方主管部门询问。

香港中评社记者：美方声称，中国驻休斯敦总领事及两名外交官近期被发现使用虚假身份护送中国旅客到包机登机口。中方对此有何评论？

汪文斌：中国驻美使领馆人员的个人信息对美方都是公开透明的。中方领事官员进入机场限制区域事先经过美方批准，使用的是美国务院发放的领事官员身份证件，目的是照料搭乘临时航班的中国公民，这样的做法合理合规合法，也有很多先例。美方有关说法完全是在编造理由，对中方的指责不符合事实。

法新社记者：据法国媒体报道，法国将禁止国内电信运营商购买新的华为设备，你可否证实？

汪文斌：马克龙总统等法国领导人多次表示，在5G问题上不会针对特定国家或企业采取歧视性措施，更不会排除华为。刚刚结束的第七次中法高级别经济财金对话期间，双方重申鼓励各国企业按照市场化原则和安全原则参与5G网络建设。

我们希望并相信法方能够信守承诺，排除干扰，继续坚持市场经济原则和自由贸易规则，以实际行动为包括华为在内的在法投资中国企业提供开放、公平、非歧视的营商环境，切实维护中法经贸关系良好发展势头。

总台央广记者：据日本媒体报道，22日，日本政府决定同中国包括港澳台、韩国等国家和地区就放宽人员入境限制开展磋商。中方对此有何评论？

汪文斌：我们欢迎日方根据疫情形势变化，采取科学和适当的措施妥善处理人员出入境问题。在疫情防控常态化背景下，中日两国逐步恢复必要人员往来，有利于双方加快复工复产、推动经济复苏、保障产业链和供应链的稳定和通畅。

《纽约时报》记者：中方是否仍将继续执行中美1月15日签署的第一阶段经贸协议？中国驻休斯敦总领馆被要求关闭是否会促使中方重新考虑执行该协议？

汪文斌：中方在中美关系上的立场是一贯的。中美关系何去何从，这是美方应当认真思考的问题。

关于你提到的中美经贸协定的具体问题，建议你向中方主管部门询问。

深圳卫视记者：英国政府公布了英国国民（海外）护照（BNO)签证政策的实施细则，并计划于2021年初付诸实施。中方对此有何评论？

汪文斌：英方不顾中方严正交涉，执意在英国国民（海外）护照问题上搞政治操弄，公然违背承诺，违反国际法和国际关系基本准则，对香港事务和中国内政横加干涉，中方对此坚决反对。由于英方违反承诺在先，中方将考虑不承认英国国民（海外）护照作为有效旅行证件，并保留采取进一步措施的权利。

《南华早报》记者：美国助理国务卿史达伟称，中国驻休斯敦总领馆从事大量“颠覆性活动”。中方对此有何评论？

汪文斌：美方没有拿出任何的事实和证据，这完全是信口雌黄。

BBC记者：你提到中国将考虑不承认英国国民（海外）护照作为有效旅行证件，这是否意味着无法持该护照出入香港？

汪文斌：中方考虑不承认英国国民（海外）护照作为有效的旅行证件，这一点的含义是十分清楚的，也是不难理解的。

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