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中蒙举办“疫情下的中蒙经贸关系”网络视频研讨会

2020年07月24日18:21  来源：人民网-国际频道
 
7月23日，中蒙举办“疫情下的中蒙经贸关系”网络视频研讨会北京分会场。蒙古国中华总商会供图
7月23日，中蒙举办“疫情下的中蒙经贸关系”网络视频研讨会北京分会场。蒙古国中华总商会供图

人民网乌兰巴托7月24日电（记者霍文）由蒙古国中华总商会主办、南戈壁资源集团协办，主题为“疫情下的中蒙经贸关系”网络视频研讨会23日在蒙古国乌兰巴托、中国北京、呼和浩特、沈阳等四地举行。

蒙古国中华总商会会长杨晓琪、常务副会长兼秘书长达兰古尔班、常务副会长阿木古楞、中国社科院蒙古学研究中心负责人包胜利、内蒙古社科院东北亚所所长范丽君、辽宁社科院东北亚所所长毕德利，蒙古国工商会副会长都仁、雇主联盟主席钢巴特尔、前驻俄大使杭盖、国际问题专家巴亚尔呼、蒙古“一带一路”媒体协会会长恩赫图雅等中蒙两国专家学者和行业人士出席。

杨晓琪在发言中表示，蒙古国中华总商会在疫情期间先后向武汉疫区、蒙古国捐钱捐物共计50余万元。疫情对在蒙中资企业造成巨大的压力和损失，人员无法进入蒙古国，许多企业已经停工停产半年多，百废待兴。他指出，目前疫情新常态下复工复产是所有在蒙中资企业急需解决的问题。

都仁在发言中说，蒙古国工商会支持出口融资和贷款，构建有利于出口的政策架构，进一步加强同蒙古国中华总商会的合作，搭建两国企业间的互通合作平台。

内蒙古社科院东北亚所所长范丽君说，严控疫情为中蒙两国恢复经贸合作提供了基础保障。我们应创新商业模式，扩大“线上”互联网经济，抓住机遇促进区域经济发展，加强在传统医药领域的合作，推动卫生健康事业的发展。

巴亚尔呼指出，任何疫情危机时期，国家政府的宏观政策把控十分重要。中国对外贸易中民营企业比重持续上升，在疫情期间实现经济恢复增长中发挥了重要作用。蒙古国应借鉴学习中国发展经济的方法和经验，实施基于互联网的经济和脱贫政策。

参会专家学者们围绕“疫情下的中蒙经贸关系”这一主题，对“疫情时期中国经济和中蒙合作新机遇”“新冠疫情对中蒙经济关系的影响”和“中蒙两国卫生健康共同体建设与合作抗疫”等问题进行讨论，从不同视角分析目前疫情发展形势对两国经济合作的影响，共同探讨推动复工复产的机遇和途径，建言献策，提出各自看法和观点。参会专家学者们一致认为，中蒙应适应新常态，尽快有序恢复和扩大两国经贸关系及人员交流，同时，应巩固两国间零传播抗疫合作成果，做好企业和个人防疫工作。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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