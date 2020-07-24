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巴基斯坦总统阿尔维:中巴经济走廊契合巴基斯坦发展需要

2020年07月24日18:01  来源：人民网-国际频道
 

人民网伊斯兰堡7月24日电（记者 丁雪真）23日，巴基斯坦总统阿尔维在出席“疫情后的中巴经济走廊”视频研讨会时表示，中巴经济走廊契合巴基斯坦发展需要，对巴基斯坦没有产生债务负担，是合作共赢项目。

阿尔维表示，“一带一路”倡议充满远见，为推动世界和平与繁荣带来重要机遇。中巴经济走廊契合巴基斯坦发展需要，在瓜达尔港、能源、交通基础设施、产业合作、社会民生等领域取得显著进展，为巴基斯坦民众带来实实在在的利益，并将为促进阿富汗和平重建和地区互联互通发挥积极作用。

阿尔维说，中巴经济走廊对巴基斯坦没有产生债务负担，是合作共赢项目。巴基斯坦社会各界坚定支持中巴经济走廊建设，希望双方加强在信息技术、农业、产业、减贫、教育、医疗、旅游等领域合作，造福两国和地区民众。

阿尔维还说，巴中友好是巴基斯坦跨党派、跨地区、跨阶层的共识。巴方感谢中方予以抗疫支持，向巴基斯坦捐赠医疗物资并派出医疗专家组进行实地指导，巴基斯坦国内疫情防控初见成效，巴中抗疫合作成为国际合作的典范。

中国驻巴基斯坦大使姚敬在致辞中表示，新冠肺炎疫情暴发以来，两国开展紧密合作，全天候战略合作伙伴关系得到进一步深化。中巴经济走廊合作秉持开放包容理念，是“一带一路”倡议合作共赢的典范。在两国共同努力下，走廊建设克服疫情困难，各领域合作有序推进，为巴基斯坦复工复产和恢复经济作出积极贡献。中方愿与巴方一道，把走廊打造为合作之路、健康之路、复苏之路、增长之路，为地区互联互通与和平繁荣提供重要机遇。

据了解，本次视频研讨会由巴基斯坦卡拉奇外交关系委员会举办，巴基斯坦总统阿尔维、中巴经济走廊事务局主席阿西姆、中国驻巴基斯坦大使姚敬等应邀出席。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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