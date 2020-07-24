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巴西学者：中国持续前进的秘诀

【巴西】施若杰

2020年07月24日17:24  来源：人民网-国际频道
 

受新冠疫情影响，中国经济在2020年第一季度呈现负增长，不过，第二季度逆势上扬，实现了3.2％增幅。这对于中国经济复苏无疑是好兆头，特别是这种增长趋势将得以延续。鉴于中国在世界经济体系中扮演着重要角色，这对于世界经济无疑也是重要利好消息。

许多经济学家都希望更透彻的分析中国经济体系，但仅仅局限于经济范畴是不够的。由于习近平主席出色的执政和领导能力，中国在这场抗疫斗争中呈交了一份令人满意的答卷。

在习近平主席的领导下，中国对世界局势有着清晰而深刻的认识，在政府决策和调动人力、物力方面雷厉风行，控制住了疫情的蔓延。这不仅保证了社会的稳定，也让人民感受到了国家的强大，自豪感油然而生。

在我看来，这种治理形式主要有两个特点：一是目标明确，除了提高全体人民的生活质量外，还包括加强国家的物质文明和精神文明建设；另一关键因素是，中国领导层有着敏锐的洞察力，审时度势做出科学有效的决策。无论是抗击疫情，还是经济复苏，都归功于这两点。

这种治国之道及其思想精髓，都可以通过习近平主席发表的一系列讲话、谈话和指示中了解到。基于此，在2014年出版的《习近平谈治国理政》第一卷和2017年出版的第二卷，在海内外产生了强烈反响。

2020年6月底，《习近平谈治国理政》第三卷中英文版出版发行。收入了习近平在2017年10月18日至2020年1月13日期间的报告、讲话、谈话、演讲、批示、指示、贺信等92篇，分为19个专题。

对于那些希望更好地了解习近平新时代中国特色社会主义思想、对习近平领导下的中国有一个更全面、更深刻认识的人来说，这无疑是最好的学习资料。从这本书里，也可以了解到中国面对各种风险、挑战，始终保持着信心，稳步前进的原因。

（作者为巴西圣保罗大学政治学博士，现任职于浙江外国语学院。人民网张荣 译）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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