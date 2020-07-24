中土尼日利亚拉伊铁路云开放日活动成功举行

人民网北京7月24日电 （徐祥丽、赵瞳）7月23日，“一带一路”中央企业云开放日活动启动仪式在北京举行。本次活动主题为“合作共赢未来”，各中央企业的“一带一路”沿线重点项目将陆续组织开放日活动，观众可通过国内和海外社交媒体全程近距离观看项目进展和海外风土人情，并与各国员工进行在线交流。

7月24日，中国铁建所属中国土木集团承建的尼日利亚拉伊铁路推出首场云开放日活动，活动以“携手共建 联通未来”为主题，多角度立体化呈现了中国土木集团在尼日利亚承建的西非首条中国标准双线铁路——拉伊铁路的建设进展情况和员工们复工复产的生活状态。拉伊铁路项目对外联络员阿道奇·雅库布带领国际观众线上360度近景参观拉伊铁路拉各斯火车站施工现场，走进车站进站厅、调度中心，一睹未来区域新地标建筑的风采，揭秘当地项目疫情防控措施进展。

阿道奇·雅库布带领大家浏览了拉伊铁路项目展板，拉伊铁路南起于非洲最大城市拉各斯，向东北连接工业重镇伊巴丹，线路全长156公里，全线采用中国标准。项目经过两年多的建设，渐入尾声，有望今年开通运营。届时，从拉各斯至伊巴丹的车程将缩短至2个小时以内，极大缓解城际公路和当地港口交通运输的紧张状况，加快港口货物输运效率，促进沿线城市的经济发展。

透过屏幕，在热火朝天的跨线桥施工现场，数十名当地员工头顶黄色安全帽、身着橙色工作服、佩戴蓝色口罩，保持安全工作距离作业。他们一边紧张地进行钢筋绑扎，一边有节奏地叩击说唱，欢快的歌声响彻在非洲大地，酣畅淋漓的施工氛围扑面而来。跟随直播镜头，在建的拉各斯火车站映入眼帘，拉各斯火车站建筑面积11194平方米，设计最高聚集人数6000人，建成后将成为西非第一大火车站。阿道奇·雅库布带领大家参观了建设中的火车站调度中心，拉伊铁路项目工程师李德鹏介绍，铁路建成初期计划每日运营3对列车，后期会根据客流增长增加数量，最多每日可开行15对列车。该线路于去年圣诞节及今年元旦期间实行免费载客试运营，安全舒适的旅行体验给当地市民留下深刻印象。

中国土木集团是一家以海外项目建设为主的企业，其中非洲项目占50%以上。在非洲发展期间，中国土木坚持把合作共赢的理念落实到各经营环节，为当地居民修建便道，注重环境保护，主动参与公益活动，在当地树立了较好的口碑。

尽管当前国际形势错综复杂，但中央企业一如既往，大力推进国际化经营，加快建设世界一流企业步伐，在这一伟大进程中，中央企业始终注重本土化发展，坚持实施所在地环境保护，主动承担社会责任，也不断探索以开放的姿态促进与当地人沟通，赢得相互信任与尊重。“一带一路”中央企业云开放日活动，也是企业以诚意开放姿态追求互赢目标的一个尝试。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)