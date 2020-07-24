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美军承认战机拦截伊朗客机

2020年07月24日15:27  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿7月23日电（记者刘品然）美军中央司令部发言人比尔·厄本23日承认，美军战机对伊朗一架客机进行了拦截。

　　伊朗马汉航空公司一架客机23日在叙利亚上空遭战机“拦截”，导致多名乘客受伤。

　　厄本对媒体说，美军一架F-15战机当晚对这架伊朗客机进行了所谓的“目测识别”。他辩称，此次“目测识别”是为了确保驻扎在叙利亚坦夫基地人员的安全。

　　另一名美军官员当天表示,除了上述战机外，另一架F-15战机当时也在附近空域活动，但与客机的距离至少有两英里（约3200米）。

　　据黎巴嫩媒体早前报道，伊朗马汉航空公司一架搭载150多人的客机，当晚遭两架战机拦截，被迫降落在贝鲁特机场。一名消息人士告诉新华社记者，多名乘客在事件中受轻伤，其中一人被送往医院。这是叙利亚领空首次发生类似事件。

　　社交媒体上的视频画面显示，先是有战机在客机附近飞行，随后客机剧烈颠簸，乘客发出尖叫，机舱内物品散落。其间多名乘客受伤，脸上血迹斑斑。报道称，拦截客机的是以色列战机。

　　另据伊朗塔斯尼姆通讯社此前报道，客机遭拦截时正在执飞从伊朗首都德黑兰至贝鲁特的常规航线。战机抵近客机的距离大约为100米。

　　叙利亚通讯社则援引民航部门的消息报道说，客机在叙南部坦夫地区上空遭战机拦截，迫使客机急剧下坠，导致多名乘客受伤。战机属于美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟。

　　据美国媒体报道，目前有150至200名美军驻扎在叙利亚南部与约旦和伊拉克交界处的坦夫基地，美战机在基地附近空域进行日常巡逻。美国政府于2011年10月宣布对伊朗马汉航空公司实施制裁，理由是其对伊朗伊斯兰革命卫队下属的“圣城旅”提供支持。

(责编：崔越、刘洁妍)
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