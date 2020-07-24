谭德塞：蓬佩奥有关世卫组织的言论“完全不实”

新华社日内瓦7月23日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞在23日举行的例行记者会上说，美国国务卿蓬佩奥近期有关世卫组织和中国的言论“完全不实、毫无根据，无法让人接受”。

据《泰晤士报》报道，蓬佩奥21日在英国访问期间宣称，谭德塞被中国买通出任世卫组织总干事，并因此导致很多英国人在疫情中丧生。蓬佩奥称，谭德塞与中国的关系太近，世界卫生组织已变成一个政治舞台，而非基于科学的组织。

谭德塞说：“我们整个组织唯一的关注点就是拯救生命。如果有一件事对我们来说至关重要，对整个国际社会来说也至关重要，那就是拯救生命。世卫组织不会因为这些评论而分心，我们也不希望整个国际社会因此分心。”

谭德塞重申，将新冠疫情政治化仍是当今世界面临的最大威胁之一。“新冠病毒没有国界，没有意识形态，也不分政党。‘政治化疫情’应该被隔离。我再次呼吁所有国家共同努力。政治和党派之争让事情变得更糟。当下最重要的是诉诸科学和团结，寻找解决方案。”

谭德塞的回应得到其他世卫组织专家的支持。世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在记者会上说，“我很自豪地坐在谭德塞博士身边，因为我们的组织和他的领导力密切相连，我们已从这种领导力中受益。我们会继续为世界上的弱势群体服务，不管别人怎么说。”

来自美国的世卫组织高级专家、世卫组织卫生紧急项目技术负责人范凯尔克霍弗也表示：“我们坚定地专注于拯救生命，正如谭德塞博士所说，我们不会分心。这就是我们的宗旨。我们将继续保持专注。”

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