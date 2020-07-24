以书为媒，文明互鉴——中国国际云书馆上线运行

人民网北京7月24日电（记者陈尚文）7月24日，由中国外文局主办、中国国际图书贸易集团有限公司承建的3D虚拟展馆“中国国际云书馆”正式上线运行。

中国外文局局长杜占元，中宣部进出口管理局局长王志成，中国外文局副局长陆彩荣、刘大为等出席中国国际云书馆开通仪式。

中国外文局局长杜占元表示，当前新冠肺炎疫情仍在全球持续蔓延，对各国人民的健康和生命安全造成巨大威胁，也给全球经济发展带来严重冲击。出版发行行业在其中不可避免地遭遇了沉重打击，特别是重要国际性书展相继取消或延期，国际图书物流受到很大影响，全球出版合作面临严峻挑战。在这样的特殊形势下，中国外文局启动“中国国际云书馆”建设，以云展览的形式，为各国出版发行同业展示图书、交流合作提供新平台，为各国读者阅读了解多样文化、增进心灵沟通提供新渠道，汇聚携手抗击疫情、促进繁荣发展的强大合力。

中国外文局副局长陆彩荣介绍说，中国国际云书馆秉持“以书为媒，文明互鉴”的主题，运用互联网新技术新理念，突破时间空间限制，通过构建3D虚拟展厅，最大限度还原线下展馆真实场景，是国内首座以海量图书为主体的“云展馆”。

在开通仪式上，多位国内外出版集团和出版商代表通过线上致辞，对中国国际云书馆上线运行表示祝贺。黎巴嫩阿拉伯科学出版社董事长巴萨姆·谢巴鲁表示，开设中国国际云书馆是中国外文局的一项先锋举措，有助于将大量中文精品图书介绍给阿语读者。

波兰阿达姆·马尔沙维克出版集团董事长阿达姆·马尔沙维克表示，非常高兴加入中国国际云书馆。他说：“新冠肺炎疫情暴发以来，我们协同中国合作伙伴迅速出版了疫情相关图书，下一步将扩大与中国出版商的合作。”

俄罗斯科学出版集团副总裁奥列格·瓦维洛夫表示，我们与中国外文局所属出版社、期刊社进行了数年合作，共同为提升中俄两国人民的文化交流水平实施了诸多项目。在新冠肺炎疫情全球肆虐的特殊时期，需要寻找新的合作机会，中国国际云书馆上线运行恰逢其时。

中国出版集团副总经理陈永刚表示，新冠肺炎疫情虽然带来了不利影响，但通过大家的共同努力，一定能危中求机、化危为机，推动中国文化海外传播和中外文明交流互鉴做出更大的贡献。

据悉，截至目前，云书馆已吸引了来自全世界五大洲24个国家和地区的知名出版集团和大型出版机构参与其中，其中国内14家，海外30余家。共展出33个语种的图书约16万种。这其中既有介绍全球抗疫最新情况的图书，也有向世界读者介绍当代中国、共建“一带一路”倡议等的中国主题图书，还有各国出版的文化、文学、少儿、社科、教育等各类不同题材的海量图书。中国外文局出版的20余种多语种电子期刊也同时上线。

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