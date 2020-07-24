中国驻哈萨克斯坦大使：中国经济已走出疫情阴霾，将继续开辟新业态，实现新跨越

人民网努尔苏丹7月24日电（记者周翰博）日前，中国驻哈萨克斯坦大使张霄通过个人社交媒体账号发文，全面介绍中国经济提质升级有关情况。

“中国经济已走出疫情阴霾，将继续开辟新业态，实现新跨越。”张霄大使在文中指出，5G产业、融合化在线教育、互联网医疗、数字化治理和基于新技术的“无人经济”等新业态、新模式正在为中国经济发展注入新动能。中国已具备发展上述新业态的有利条件：2019年，网络经济对中国经济发展新动能指数增长的贡献率为80.5%，在线购物更加盛行，预计今年这一趋势将得到巩固。此外，中国正实施更加积极有为的财政政策，进一步为中小企业减税降费、减租降息，激发市场主体活力，为经济发展积蓄基本力量。

张霄大使指出，疫情之后，中国经济不仅焕然一新，而且正迈入高质量发展的新阶段。新旧动能转换正在进行，这赋予了中国经济强大韧性，极大地增强了抵御内外风险的能力。从今年二季度统计数据看，如果继续保持现有积极态势，中国经济到今年末有望增长5%。尽管该增长幅度相较以往略显乏力，但就当前情形而言，已是了不起的成就。中国继续“领跑”世界经济，无疑将是各国经济发展的“福音”，有助于保持国际原材料和能源市场价格稳定。

张霄大使强调，推动中国经济增长由负转正的关键因素是我们在疫情爆发之初果断采取了及时有效的应对举措，在最短时间内控制住了病毒扩散范围，因而民众生活得以恢复正常。

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