金砖国家第十次经贸部长会议取得积极成果

新华社北京7月24日电（记者陈炜伟、王雨萧）记者24日从商务部了解到，7月23日晚，金砖国家第十次经贸部长会议以视频形式举行。会议达成《金砖国家第十次经贸部长会议联合公报》和《金砖国家关于多边贸易体制和世贸组织改革的联合声明》，批准《投资便利化谅解》和《促进中小微企业有效参与国际贸易指南》，为金砖国家领导人第十二次会晤作了经贸方面准备。

五国部长一致认为，新冠肺炎疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，面对严峻形势，金砖成员应当坚持合作，共克时艰。各方一致同意加强供应链、价值链领域合作，携手抗击疫情；承诺共同维护多边贸易体制，反对单边主义、保护主义，支持世贸组织必要改革，维护发展中成员合法权益；决定深化电子商务、知识产权、中小微企业、投资便利化等领域务实合作，并支持制定《金砖国家经济伙伴战略2025》。

商务部部长钟山表示，金砖国家拥有广阔的市场和巨大的发展潜力，应当坚定信心，加强抗疫国际合作，保障全球产业链供应链稳定顺畅，共同支持发展中国家和最不发达国家；加强发展战略和产业政策对接，充分发挥协同效应，继续朝“一体化大市场”目标迈进；把握数字经济发展机遇，坚持包容、可持续发展主线，为促进全球经贸复苏贡献“金砖力量”。

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