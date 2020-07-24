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美国新冠肺炎确诊402万 死亡超14万

2020年07月24日08:36  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿7月23日电（记者张梦旭）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间7月23日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊4026288例，死亡144032例。过去24小时，美国新增确诊84547例，新增死亡1276例。

《纽约时报》报道说，美国已知感染新冠病毒人数超过了400万，这是又一个令人忧伤的里程碑。美国在4月28日报告了第100万个病例，从首个确诊病例到100万病例用了三个多月，从100万到200万用了43天，从200万到300万用了27天，从300万到400万只用了16天。公共卫生专家警告称，实际感染人数肯定远高于报告病例数，在一些地区可能高达13倍。目前全美有39个州、华盛顿特区、美属波多黎各和美属维尔京群岛的病例呈上升趋势，只有两个州的病例在下降。

报道指出，美国当前不仅仅是病例数量在上升，每天报告的住院和死亡人数也在增加。在过去的一周中，病例数量相对于人口比例增长最快的是佛罗里达州、路易斯安那州和密西西比州。得克萨斯州平均每天增加1万多新病例。专家表示，住院和死亡病例的增加往往滞后于确诊病例数周，但即便如此23日美国住院病例数已接近4月15日创下的近6万人的最高点。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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