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法国巴黎废水中再次检测出新冠病毒

2020年07月24日08:30  来源：新华网
 
原标题：法国巴黎废水中再次检测出新冠病毒

　　新华社巴黎7月23日电（记者徐永春）据法国媒体23日报道，继本月初在巴黎6月底的废水样本中检测出新冠病毒后，研究人员日前在当地7月份的废水样本中再次检出微量新冠病毒，但尚不足以据此推断疫情出现反弹。

　　法国商业调频电视台BFMTV引用巴黎市政卫生部门负责人于尔皮的话报道，因为有数条管道汇聚在样品采集点，研究人员正在回溯废水网络，找出具体是哪个地区的废水含有新冠病毒。

　　研究人员认为，此次发现病毒传播的痕迹并不意外，除了废水中的病毒含量，更需要考虑病毒的活跃度，当前病毒传播速度相比疫情初期有所放缓。因此，此次巴黎废水中再次检出新冠病毒，并不证明疫情会出现“指数级”的反弹。

　　法国医学科学院7月初表示，废水的微生物分析可以对病毒传播起到定期监测和前瞻预警的作用。感染新冠病毒的人中约10%出现肠胃不适，包括腹泻。此外，相当比例的无症状感染者的排泄物中也含有新冠病毒。

　　自3月初以来，大巴黎地区已逐步建立定期的废水新冠病毒检测。4月，巴黎的非饮用水系统检出微量新冠病毒，当地一度暂停使用非饮用水系统。7月初，研究人员对6月22日至25日在巴黎采集到的12个废水样本进行检测，其中6个样本检出微量新冠病毒。但是，在法国实施“禁足令”期间，大巴黎地区在5月中旬进行的废水检测中并未检出新冠病毒。

(责编：张信凤、刘洁妍)
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