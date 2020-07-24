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全球领导人“云”出席9月联合国大会

2020年07月24日08:26  来源：新华网
 
原标题：全球领导人“云”出席9月联合国大会

　　由于新冠疫情在全球蔓延，全球领导人将以发送视频形式“云”出席9月在美国纽约联合国总部举行的联合国大会。

　　第75届联合国大会定于9月15日开幕。这一机构22日决定采取上述特殊举措。“各会员国、观察员国、欧洲联盟可以提交国家元首、副总统、王储、政府首脑、部长或副部长预先录制的视频……现场出席大会的各国常驻联合国代表做介绍以后，在联大会议厅播放这些视频。”

　　美国约翰斯·霍普金斯大学22日发布的新冠疫情数据显示，全球累计新冠确诊病例迄今突破1500万例，累计死亡病例接近61.8万例。美国是全球疫情最严重国家，累计确诊病例接近392万例，累计死亡病例超过14.2万例。

　　联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯5月暗示，全球领导人可以以视频形式参会，避免遭遇旅行管控。

　　联合国大会是联合国主要审议、监督和审查机构，由联合国全体193个会员国共同组成。大会每年9月至12月举行一届常会，会期通常一周。常会一般分为两个阶段，前段为一般性辩论，后段为大会审议列入议程的各项议题。

　　在一般性辩论阶段，联合国各会员国代表可以就多项国际议题发表看法。这一阶段也是会员国开展外交活动的重要舞台，通常举办数百场活动。为防控疫情，第74届联合国大会主席蒂贾尼·穆罕默德-班迪致信各会员国，“鼓励各会员国把所有边会活动转移至虚拟平台”，以限制进入联合国总部的人数。

　　联合国总部3月12日报告首例新冠确诊病例。受疫情影响，联合国总部施行远程办公4个多月，本月20日起提高到岗人数上限，每天允许至多400人进入总部大楼。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、刘洁妍)
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