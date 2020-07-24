原标题：东京奥组委主席：疫情若持续 奥运恐无望

东京奥运会组委会主席森喜朗22日说，如果新冠疫情当前状况持续到明年，东京夏季奥林匹克运动会将无法如期举行。

森喜朗当天接受日本广播协会(NHK)专访提问：“如果这种状况持续，是否可能举办奥运会？”森喜朗回答：“如果当前状况持续，我们无法举办。”

不过，他对控制疫情抱有希望，认为成功研制出疫苗是关键。“对我们来说，回答所有这种假设性问题过于困难，”森喜朗说，“我认为，这种状况不会持续到明年。”

美联社报道，虽然全球多国正在加速研制新冠疫苗，但研究人员认为，有效疫苗面世最快还要6至9个月。森喜朗说：“奥运会能否如期举办事关人类能否打败新冠病毒，具体来说，研制出一种疫苗或药物是重点。”

国际奥委会和东京奥组委先前多次表示，有信心如期举办推迟至明年7月的奥运会，但都没有提出明确方案。奥组委官员说，关于奥运会现场观众的安排、1.1万名奥运会参赛运动员和4400名残奥会参赛运动员的防疫措施，最早要到秋季才能理出头绪。

两个机构立场明确，奥运会不会再次推迟，当前只有举办或取消选项。

就奥运会举办整体思路，国际奥委会和东京奥组委希望简化比赛组织形式，从而控制已经超支的成本。

不过，森喜朗认为，东京奥运会不可能在没有观众的情况下举行，在开幕式上取消运动员入场式也不可行。“如果限制观众入场成为唯一的选择，取消奥运会的呼声就会随之而起。”

东京新冠确诊病例7月以来不断增加，上周创下单日增加293例的历史新高。东京奥组委定于23日低调举行奥运会倒计时一周年庆祝活动。

NHK当天公布的最新民意调查显示，超过60%的日本人认为奥运会应该再次推迟或者取消。其中，31%的人认为奥运会应该取消，35%的人认为应该再次推迟，支持奥运会如期举行只有26%。

另外，日本共同社当天发布的调查显示，日本全国35个关联奥运的职业运动联合会中有17个希望，国际奥委会和东京奥组委今年能够决定是否举办奥运会。（田野）（新华社专特稿）

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