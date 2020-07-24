人民网>>国际

东京奥组委主席：疫情若持续　奥运恐无望

2020年07月24日08:25  来源：新华网
 
原标题：东京奥组委主席：疫情若持续　奥运恐无望

　　东京奥运会组委会主席森喜朗22日说，如果新冠疫情当前状况持续到明年，东京夏季奥林匹克运动会将无法如期举行。

　　森喜朗当天接受日本广播协会(NHK)专访提问：“如果这种状况持续，是否可能举办奥运会？”森喜朗回答：“如果当前状况持续，我们无法举办。”

　　不过，他对控制疫情抱有希望，认为成功研制出疫苗是关键。“对我们来说，回答所有这种假设性问题过于困难，”森喜朗说，“我认为，这种状况不会持续到明年。”

　　美联社报道，虽然全球多国正在加速研制新冠疫苗，但研究人员认为，有效疫苗面世最快还要6至9个月。森喜朗说：“奥运会能否如期举办事关人类能否打败新冠病毒，具体来说，研制出一种疫苗或药物是重点。”

　　国际奥委会和东京奥组委先前多次表示，有信心如期举办推迟至明年7月的奥运会，但都没有提出明确方案。奥组委官员说，关于奥运会现场观众的安排、1.1万名奥运会参赛运动员和4400名残奥会参赛运动员的防疫措施，最早要到秋季才能理出头绪。

　　两个机构立场明确，奥运会不会再次推迟，当前只有举办或取消选项。

　　就奥运会举办整体思路，国际奥委会和东京奥组委希望简化比赛组织形式，从而控制已经超支的成本。

　　不过，森喜朗认为，东京奥运会不可能在没有观众的情况下举行，在开幕式上取消运动员入场式也不可行。“如果限制观众入场成为唯一的选择，取消奥运会的呼声就会随之而起。”

　　东京新冠确诊病例7月以来不断增加，上周创下单日增加293例的历史新高。东京奥组委定于23日低调举行奥运会倒计时一周年庆祝活动。

　　NHK当天公布的最新民意调查显示，超过60%的日本人认为奥运会应该再次推迟或者取消。其中，31%的人认为奥运会应该取消，35%的人认为应该再次推迟，支持奥运会如期举行只有26%。

　　另外，日本共同社当天发布的调查显示，日本全国35个关联奥运的职业运动联合会中有17个希望，国际奥委会和东京奥组委今年能够决定是否举办奥运会。（田野）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved