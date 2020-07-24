原标题：“抗体鸡尾酒”或成新冠强效疗法

美国知名华裔学者、哥伦比亚大学医学院教授何大一领衔的研究团队在新冠重症患者体内发现多种强效抗体，混合而成的“抗体鸡尾酒”可能有助于治疗和预防新冠病毒感染。

【强效抗体】

英国《自然》杂志网站22日刊发的研究报告说，研究人员从5名新冠重症住院患者体内分离出61种新冠病毒中和单克隆抗体，发现19种抗体可有效中和试管中的新冠病毒，其中9种显现强力，半数抑制浓度仅为0.7至9纳克每毫升。

研究人员把其中一种强效抗体提纯后注入叙利亚仓鼠体内，结果显示可有效防止仓鼠感染新冠病毒。何大一说，抗体“在仓鼠肺组织中完全阻断”病毒。

研究发现，需要机械通气的重症新冠病患产生最有效力的中和抗体。何大一告诉英国报纸联合社，“病情越重的患者（体内）病毒更多且持续时间更长，促使他们的免疫系统产生更强应答”，这与艾滋病研究发现类似。

何大一是艾滋病“鸡尾酒疗法”创始人。

研究人员还发现，最有效力的抗体中有一些能附着在新冠病毒刺突蛋白表面，阻止病毒侵入人体细胞。何大一说，“抗体鸡尾酒”含多种抗体，有助于预防病毒产生耐药性。

【值得一试】

何大一说，他们找到的抗体可由制药企业大批量生产，以对抗或预防新冠病毒入侵人体。这种疗法尤其适合用于重症高危患者的早期治疗，例如老年人和有潜在疾病患者。

他预估，一剂抗体组合的生产成本大约50美元，可在血液中存活3至6个月。目前研究人员仍在进行动物活体试验，希望能在10月开始临床一期安全试验。如果抗体疗法经证实安全，他们可能明年初进一步展开功效试验。

英国《卫报》报道，老年人免疫应答通常较弱，即便今后一年内出现有效新冠疫苗，为民众注射效力持续数月的实验室制造抗体仍有价值。按照报联社的说法，抗体疗法的研发和审批通常比传统药物用时短。

加拿大多伦多大学教授萨奇德夫·西杜同样打算今年晚些时候启动中和抗体临床试验。他认为，有效抗体“越多越好”，“拥有多种选项有助于确保尽可能多的患者接受多种疗法”。

西杜还建议，任何有能力的国家都应着手生产治疗用抗体，且为保证患者负担得起，各国应团结合作。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、刘洁妍)