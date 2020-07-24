原标题：阿泽维多：对世贸组织在其任内取得的成果感到满意

新华社日内瓦7月23日电（记者凌馨 胡晗露）世界贸易组织总干事阿泽维多23日表示，他对世贸组织在其7年任期内取得的成果感到满意，相信下一任总干事会带领世贸组织成员走向充满更多机会的新时代。

阿泽维多当天在世贸组织总部举行其作为该组织总干事的最后一场记者会。阿泽维多将于8月31日正式离任。

阿泽维多说，过去7年里，世贸组织在谈判内容、谈判形式等方面都取得了积极成果。2013年年底，世贸组织第九届部长级会议通过了该组织成立以来的首个多边协议《贸易便利化协定》；2015年，第十届部长级会议全面取消农产品出口补贴，就《信息技术协定》扩围谈判达成协议。除此之外，世贸组织成员间谈判的透明度和灵活度过去几年也得到了增强。

阿泽维多同时指出，世贸组织仍面临两大挑战。一是争端解决机制亟待修复，上诉机构停摆影响了多边谈判的进行和对既有规则的执行；二是如何帮助缓和或解决成员间的贸易冲突。

阿泽维多表示，他不赞成对世贸组织进行大刀阔斧的改革，而应循序渐进，朝着正确方向步步为营，不断前进。

就新冠疫情对经济的影响，阿泽维多说，未来存在很大变数，疫情持续时间越长，经济秩序的恢复就越困难。暂定于明年6月举行的世贸组织第十二届部长级会议至关重要，它将是成员们决定后疫情时代全球经济发展方向的关键时刻。

今年5月14日，阿泽维多宣布将于8月31日正式离任，提前一年结束任期。新一任世贸组织总干事的遴选程序于6月8日正式启动，来自8个国家的候选人将参与角逐。

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