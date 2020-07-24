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马来西亚线上阅读稳步发展

本报驻泰国记者  林  芮

2020年07月24日05:29  来源：人民网－人民日报
 

　　马来西亚国家图书馆近日发布数据，今年3月—5月期间，该图书馆共借出约16.1万册电子书。此外，国家图书馆官网的新会员注册数也大幅增加。3月，该网站新增2.2万余名注册会员，环比增长近9倍。

　　为防控新冠肺炎疫情，马来西亚自3月18日起在全国范围内实行“行动管制令”（简称“行管令”），禁止民众在非必要情况下外出。行管令实施期间，线上阅读量和电子书销售量都明显增加。

　　马来西亚国家图书馆系统和网络部高级副主任艾达图表示，疫情发生前，图书馆的电子书平均借阅量仅为每月1.3万—1.4万册。行管令期间，仅3月就有近4万册电子书被借出；行管令宣布首日，国家图书馆官网的新会员注册人数达到6069人。另据马来西亚《新海峡时报》报道，行管令期间，该国最大电子书公司e-Sentral日均访问量比平时增加两倍，电子书销量增长三倍。

　　看到线上阅读发展蕴含的新机遇，一些因疫情面临经营困境的实体书店开始谋求转型，通过社交媒体主页分享电子书资源。一些出版商也中止了纸质书的印刷，转而销售电子书。书店Lit Books的创办人表示，马来西亚疫情防控期间，书店关闭，两场大型店内活动也无限期推迟。“目前，我们正着手在书店博客主页建立数据库，方便顾客在线浏览订购。”

　　马来西亚首都吉隆坡被联合国教科文组织评选为2020年世界图书之都，获选原因之一就是积极为全体市民提供便利的阅读方式。据艾达图介绍，马来西亚国家图书馆每年都在增加电子书的数量，致力于为更多民众提供获得电子书的便利渠道。目前，该图书馆已成功将170万页的本地阅读材料进行了数字化处理，其中包括一些马来文手稿和珍本等。预计到今年底，马来西亚电子书阅读人数将达到460万人，电子书用户普及率将达到14.2%。

　　目前，随着疫情防控形势日趋稳定，马来西亚政府宣布进一步放宽疫情管控措施，重新开放电影院、游泳池等公共场所，民众生活正逐步恢复正常。很多马来西亚的阅读爱好者和教育界人士表示，希望疫情之后，人们还能继续选择阅读，把读书当做一生的乐趣。

　　（本报曼谷电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月24日 17 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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