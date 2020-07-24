巴西各界呼吁加强博物馆维护

日前，巴西联邦警察公布了2018年国家博物馆大火事故的调查报告。调查结果显示，火灾是由于展馆内一处空调年久失修、短路漏电引发大火。巴西国家博物馆馆长亚历山大·凯尔纳发文称：“国家博物馆正和合作伙伴一起努力，希望将博物馆以更完善、更安全的状态重新呈现在民众面前。”

位于里约热内卢的巴西国家博物馆落成于1818年，曾是葡萄牙和巴西王室的官方宅邸，也是巴西首届制宪大会的召开地，后改建为博物馆。它是巴西最古老的科研机构之一，也是拉丁美洲馆藏最丰富的自然文化博物馆，保存超2000万件藏品，涉及地质、古生物学、植物学、动物学和考古学等类别。2018年9月2日，该馆发生火灾，所有藏品在火灾后仅存10%，其中一副罕见的泰坦巨龙类恐龙化石和2000多部罕有著作均付之一炬。这栋建筑本身作为极具历史意义和艺术价值的“最大藏品”，其内部也被完全焚毁。

博物馆方面表示，由于资金不足，博物馆一直缺少维护，设备老化严重。政府财政预算削减使得该馆2018年仅获得4.5万雷亚尔（1美元约合5.3雷亚尔）的运营经费。警方调查也指出，博物馆运营方事发前已与巴西国家经济社会发展银行协商贷款，用于翻修建筑，使其符合消防法规的要求，但资金尚未到位时悲剧已发生。

目前，国家博物馆正在积极开展重建和藏品修复工作。截至今年3月，博物馆已经筹集到1.64亿雷亚尔，接近重建所需总费用的一半。一些国家和机构也提供了资金和技术支持。凯尔纳表示，“重建已有一个良好的开端，不过要恢复博物馆往日的光彩还需要更多资金和政策支持”。

巴西博物馆等文化科研机构近年来事故频发。今年6月15日，巴西米纳斯吉拉斯州联邦大学的自然历史博物馆发生火灾，3间房屋以及其中收藏的生物标本和手工艺品等藏品受损。此前曾有调查报告指出，该博物馆存在消防设备不足以及部分建筑物超出使用寿命等问题。根据米纳斯吉拉斯州的一项调查，截至今年5月，该州约7500座文化建筑未安装消防系统。数据同时显示，要求改善消防状况的申请有所增加。

来自巴西博物馆学会的卡洛琳娜·博阿斯表示，2010年以来巴西至少有6座具有文化或科学价值的建筑物遭遇火灾。巴西的博物馆通常安装了防火装置，但由于资金限制，这些装置往往得不到维护，“政策上的不连贯性和整体经济问题阻碍了长期计划的实施”。

巴西圣保罗大学建筑技术系教授罗萨里亚认为，许多博物馆缺少提供技术建议的专业人士，“不能指望政策和资金能解决一切问题，巴西需要改变管理文化资产的方式”。她表示，圣保罗一些博物馆采取政府和社会资本合作的方式，配备了专业的系统和人员，管理上更为有效。罗萨里亚建议，除了安装烟雾探测和热感应灭火装置，博物馆还应该建立专门保存展品的安全区域，在馆内建立防火墙等隔离措施，以及保证配备一般建筑物均有的防火设备。

（本报里约热内卢7月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)