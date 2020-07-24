多国加快推动电子政务建设

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2020年是全球电子政务发展过程中的重要一年。在共抗疫情过程中，各国政府比以往任何时候都更加认识到电子政务的重要性。许多国家加快出台政策措施，推动电子政务转型与创新，以期让数字化在政务服务乃至全球治理中发挥更大作用。

联合国秘书长古特雷斯日前公布“数字合作路线图”，呼吁各国推动数字通用连接，促进数字技术成为公共产品，保证数字技术惠及所有人。当前，越来越多国家正大力推进数字政府战略，整合线上线下渠道，提升电子政务水平。电子政务服务公众取得积极进展。后疫情时代如何继续推进电子政务创新与发展成各界关注的重要课题。

全球电子政务水平持续上升

最新发布的《2020联合国电子政务调查报告》显示，65%的联合国成员国电子政务发展水平处于“高”或“非常高”的发展指数组别。《联合国电子政务调查报告》每两年发布一次，已连续发布10次。报告主要从电子政务和数字化参与两个维度进行评估，其中电子政务又包含三个方面的评价指标，分别是在线服务、人力资本和电信基础设施。

丹麦被认为是目前全球电子政务发展指数最高的国家。丹麦政府推出“数字政府战略2016—2020”，致力于淘汰纸质表格使用、促进公共部门数据方案共享。统计显示，当前丹麦民众使用互联网处理公共事务的比例高达86%，人们可直接通过网络提交政务表格。同时，企业也可通过数字平台实现业务自动化上报，为企业消除运营时的行政障碍。

韩国从2007年起开始实施《推进电子政务战略》。去年10月，韩国公布了《数字化政府创新推进计划》，旨在适应以人工智能、云计算等尖端信息通信技术为主导的数字化转型趋势，改善现有的电子政务服务。根据该计划，韩国将在居民中心等4万个地点增设无线网络、利用人工智能技术构建综合安保管制系统等。

非洲电子政务发展水平也在快速提高。南非自2017年起实施“国家电子政务战略和路线图”，打造数字化政府，包括设立中央服务中心，建立“一站式”服务门户，利用云计算、物联网、大数据等技术创新系统等。为推进政府远程办公，摩洛哥数字化发展署搭建了面向公共业务往来群体的数字平台“数字控制办公室”，开通行政通信电子服务、行政管理电子流程、行政文件电子签名等服务，在保证安全传递信息的基础上促进政府数字化转型。目前，南非、毛里求斯、塞舌尔等国的电子政务发展水平已从“中等”迈入“高”的行列。

多国推进政务电子化助力抗疫

新冠肺炎疫情袭来，不少国家将数字化技术用于抗疫。《2020联合国电子政务调查报告》显示，在疫情防控期间，大多数国家和城市政府通过门户网站、移动应用程序和社交媒体平台公开防控信息，快速响应公众需求，采取了许多创新举措。

在此次共同抗疫过程中，法国政府上线了全面细致的疫情信息公开平台，并推出追踪新冠肺炎患者的手机应用程序。法国《巴黎人报》称，电子政务系统及时分享信息、提供在线服务，政府借助这一平台与民众保持联系并及时分析数据、作出决策，“公共服务部门也将因此进一步调整机构运转方式，提供更高效、更可靠的数字服务”。

今年6月底，韩国提出将在更多领域推广无接触服务、个性化服务系统，以适应疫情常态化下保持防控的要求。为缓解疫情冲击，日本政府力促所有行政手续都能在线办理，以防破产、保就业、刺激内需为目的设立的各种救济发放业务都有赖于该国政务电子化水平的不断提高。

在加纳、肯尼亚、乌干达等非洲国家，“开放式创新中心”这一数字化服务形式逐渐建立起来，民众、社区、企业、非政府组织及政府部门可以共享包括疫情在内的各类信息，共同利用数字平台商讨公共政策。它们还会举办各种有奖活动激励民众提供建设性意见，帮助政府解决社会问题。

中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，电子政务的快速发展发挥了重要作用。中国利用大数据、健康码等一系列数字化手段，公开、及时向社会公布最新疫情动态，相关经验受到关注。《2020联合国电子政务调查报告》显示，中国电子政务发展指数排名比2018年提升了20位，升至全球第四十五位，特别是在“在线服务”这一评价指标上大幅提升至全球第九位，达到“非常高”水平。这标志着中国电子政务整体水平步入世界先进行列。

让数字化在政务服务中发挥更大作用

当前，许多国家正采取更多措施，推动电子政务转型与创新，以期让数字化在政务服务中发挥更大作用。为进一步提升政府数字能力，不少国家正努力解决包括用户接受率低、公民隐私和信息安全保障等问题。

针对电子政务用户接受率低的问题，一些国家开始推行“传统方式的数字化”战略，启动相应培训指导项目，为困难群体提供在线政务服务。例如，在意大利普拉托市，社区图书馆安排专人，协助不能或不会上网的市民完成电子政务服务，并有针对性地推出电脑知识培训。

为降低公众对个人信息安全的担忧，欧盟近年来先后出台《通用数据保护条例》、《非个人数据自由流通条例》和《网络安全法案》等多项法规和文件，在电子政务中个人数据的收集和存储方式、公民隐私保护等诸多方面进行了规范。

为防止黑客攻击及信息泄露，韩国互联网振兴院通过开展信息保护咨询、模拟黑客攻击寻找政务服务系统弱点、支援核心安全设备等方式来加强各电子政务系统预防和应对网络攻击的能力。

目前，基础设施及人力资源的欠缺仍严重制约非洲国家电子政务发展。非洲多国为此发起成立“智能非洲联盟”，旨在通过区域数字化合作的形式加强协作，改善数字基础设施。非洲电子贸易集团推出专门应用程序，为非洲各国政府、中小企业提供个性化电子政务解决方案。

“国际社会应该确保利用新兴数字技术带来的机遇，推动全球可持续发展目标加速实现。”第七十四届联合国大会主席穆罕默德—班迪表示。

（本报巴黎、约翰内斯堡、首尔、北京7月23日电 记者刘玲玲、吕强、马菲、沈小晓）

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)