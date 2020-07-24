“香港国安法为香港的稳定繁荣提供重要保障，从长远看，世界也将会从中受益。”日前，尼日利亚前驻香港总领事穆哈迈德·巴拉在接受本报记者采访时表示，香港维护国家安全法公布实施，填补了相关法律漏洞，对香港未来发展具有重要意义。

巴拉是尼日利亚资深外交官，于2017年至2019年担任尼日利亚驻香港总领事。“我曾到访过70多个国家和地区。香港是我见过的最美丽、最繁华的城市之一，也是一个具有开放包容精神的城市。”他向记者回忆起在香港工作的日子，“通过近距离接触香港，亲眼看到香港的发展成就后，我对‘一国两制’这一伟大创举有了更深刻的认识。”

巴拉指出，去年“修例风波”以来，一些暴力示威者阻断道路、破坏公物，严重扰乱了香港民众正常生活。这些企图颠覆国家政权、勾结外国势力的暴力行径，严重损害了香港作为国际金融中心的形象。巴拉表示，“香港维护国家安全法的公布实施，发出了坚决打击危害国家安全的活动、反对外部势力干涉中国内政的清晰信号，有利于推动‘一国两制’事业沿着正确方向前进，保持香港长期繁荣稳定。”

巴拉强调，国家安全是国家生存发展的基本前提，事关国家核心利益，任何一个国家都需要维护自己的繁荣稳定。“香港是中国领土不可分割的一部分，香港事务纯属中国内政，应由中国人自己解决。任何打着所谓‘民主’‘自由’幌子对香港事务指手画脚的错误言行，都是对中国内政的粗暴干涉。”

（本报阿布贾电）

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 03 版）

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