人民网>>国际

“香港国安法为香港的稳定繁荣提供重要保障”

本报驻尼日利亚记者  姜  宣

2020年07月24日05:25  来源：人民网－人民日报
 

　　“香港国安法为香港的稳定繁荣提供重要保障，从长远看，世界也将会从中受益。”日前，尼日利亚前驻香港总领事穆哈迈德·巴拉在接受本报记者采访时表示，香港维护国家安全法公布实施，填补了相关法律漏洞，对香港未来发展具有重要意义。

　　巴拉是尼日利亚资深外交官，于2017年至2019年担任尼日利亚驻香港总领事。“我曾到访过70多个国家和地区。香港是我见过的最美丽、最繁华的城市之一，也是一个具有开放包容精神的城市。”他向记者回忆起在香港工作的日子，“通过近距离接触香港，亲眼看到香港的发展成就后，我对‘一国两制’这一伟大创举有了更深刻的认识。”

　　巴拉指出，去年“修例风波”以来，一些暴力示威者阻断道路、破坏公物，严重扰乱了香港民众正常生活。这些企图颠覆国家政权、勾结外国势力的暴力行径，严重损害了香港作为国际金融中心的形象。巴拉表示，“香港维护国家安全法的公布实施，发出了坚决打击危害国家安全的活动、反对外部势力干涉中国内政的清晰信号，有利于推动‘一国两制’事业沿着正确方向前进，保持香港长期繁荣稳定。”

　　巴拉强调，国家安全是国家生存发展的基本前提，事关国家核心利益，任何一个国家都需要维护自己的繁荣稳定。“香港是中国领土不可分割的一部分，香港事务纯属中国内政，应由中国人自己解决。任何打着所谓‘民主’‘自由’幌子对香港事务指手画脚的错误言行，都是对中国内政的粗暴干涉。”   

　　（本报阿布贾电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月24日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved