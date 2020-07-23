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驻巴基斯坦大使姚敬拜会巴基斯坦总统阿尔维

2020年07月23日21:14  来源：人民网-国际频道
 

中国驻巴基斯坦大使馆供图

人民网伊斯兰堡7月23日电（记者丁雪真）23日，驻巴基斯坦大使姚敬拜会巴基斯坦总统阿尔维，就双方共同关心的国际地区形势和双边关系深入交换意见。巴基斯坦总统首席秘书沙哈卜、外交部亚太辅秘艾哈迈德等参加。

姚敬首先转达习近平主席对阿尔维总统的亲切问候和良好祝愿，积极评价中巴双边关系，表示两国政府和相关部门正在全力落实两国元首共识，有效开展国际抗疫合作，同时推动中巴经济走廊以及其他各领域的合作不断向前发展。中巴是患难与共的真朋友、同甘共苦的好兄弟。姚敬表示，世界正面临百年未有之大变局，新冠肺炎疫情仍在肆虐，经济全球化遭受冲击，世界经济进入衰退，单边主义、保护主义和霸凌行径盛行，国际和地区形势中的不确定不稳定因素增多。在此复杂背景下，中国和巴基斯坦坚持奉行《联合国宪章》和相关国际关系准则，致力于构建相互尊重、公平正义、合作共赢的国与国关系，致力于构建新时代更紧密的中巴命运共同体，共同为本地区乃至世界的和平、发展作出努力。

阿尔维请姚敬转达他对习近平主席的亲切问候，愉快忆及今年3月访华期间的相关经历，祝贺中国政府和人民在习主席领导下，率先战胜国内疫情并积极开展国际抗疫合作，率先实现经济恢复和增长，为世界克服当前各种挑战作出重要贡献。巴基斯坦政府重视巴中关系，重视中巴经济走廊建设，认为巴中互利合作为巴基斯坦战胜疫情、恢复经济提供了信心和支持。巴基斯坦坚定奉行一个中国原则，反对外国干涉中国内政，支持中方在涉港、涉台等问题上的立场，支持中国维护国家和民族利益。阿尔维强调，当今世界正发生深刻变化，巴基斯坦将坚定地同中国站在一起，为维护世界和平、促进共同发展做出贡献。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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