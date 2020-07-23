驻蒙古国大使柴文睿会见蒙古新任外长

7月23日，中国驻蒙古国大使柴文睿在蒙古国外交部会见蒙新任外长恩赫泰旺（右）。图源自蒙古外交部网站

人民网乌兰巴托7月23日（记者霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿会见蒙古国新任外长恩赫泰旺，双方就中蒙关系和各领域合作等交换意见。驻蒙古使馆公使衔参赞杨庆东、经济商务参赞宋学军，蒙古外交部邻国局长巴特琪琪格、副局长图雅策策格等在座。

柴文睿祝贺恩赫泰旺出任蒙古国新任外长并表示，中蒙两国是山水相连的友好邻邦，也是全面战略伙伴。日前两国领导人互致信函，王毅国务委员兼外长同你通电话，就进一步发展两国关系达成一系列共识，为两国关系发展注入新的强劲动力。中方愿同蒙方一道落实好领导人共识，推动中蒙关系不断迈上新台阶。

柴文睿说，中方愿同蒙方进一步深化政治互信，保持高层互访势头，加强各领域、各层级的对话交往，办好有关机制性交流合作。中方愿同蒙方继续加强经贸、抗疫、人文等领域合作，加快复工复产，落实好有关合作项目，造福人民生活。中方愿同蒙方继续尊重彼此核心利益和重大关切，加强国际地区事务合作，为国际社会和平稳定和繁荣发展做出贡献。

恩赫泰旺表示，蒙古国新一届议会和政府高度重视发展对华关系，愿同中方一道，加强两国高层交往和各领域交流合作，推动两国全面战略伙伴关系不断取得新发展。新冠肺炎疫情暴发以来，蒙中两国和两国人民相互支持、相互理解、密切合作，取得积极成果。蒙方愿同中方继续加强抗疫合作，推动复工复产，通过加强经贸合作早日克服经济困难，造福人民生活。我本人将为推动两国各领域交流合作不懈努力。

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