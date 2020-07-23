罔顾民众健康 政治利益至上——多国人士批评美国政府将疫情政治化

新华社北京7月23日电 综合新华社驻外记者报道：面对疫情，美国一些政客漠视民众的生命权和健康权，一再将疫情政治化，热衷于甩锅抹黑他国。多国人士认为，美国政客罔顾民众健康、将政治利益置于民众生命安全之上，是导致美国疫情不断恶化的重要原因，而转嫁责任的做法是为了掩盖其自身抗疫的失败。

埃及开罗美国大学政治学教授努哈·贝吉尔说，美国政府对大选的关注远远超过了对疫情的关注。为大选需要，美国政客不断将疫情政治化。美国不断退出各类国际组织和协议，实际上是为了逃避责任和义务，掩盖应对国内和国际问题的失败。

俄罗斯高等经济学院欧洲和国际问题研究中心副主任德米特里·苏斯洛夫表示，美国企图将自身抗疫不力的责任推卸给国际组织和其他国家，以转移民众注意力。面对国内日益严重的疫情，相比于保障民众安全健康，政治考量占了上风。美国退出世界卫生组织的决定影响了国际社会对美国的信任。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，美国政府不顾专家建议和其他国家抗疫成功经验，将政治利益置于民众生命安全之上，导致疫情不断恶化。当今世界高度关联，没有人可以独善其身，各国政府唯有尊重每一个生命，才能尽快共渡难关。

苏丹双尼罗大学医学院教授、流行病学专家哈姆扎·阿瓦达拉表示，美国是全球诊疗技术最先进的国家，然而一些美国政客不是关注控制疫情、救治患者，而是急于推诿甩锅以转嫁责任。这些美国政客把时间浪费在指责他国上，使美国错过了遏制疫情的最佳时机。

波黑政治评论家埃尔明·查特加说，疫情“照出了”美国社会的许多问题：种族歧视、贫富差距、党派争斗等，这些问题一一显露并激化。美国政客本应解决国内问题，而不是用寻找替罪羊的办法推卸责任。美国政府被私利左右，置国家利益、民众福祉于不顾，完全失去了一个大国的理性与风度。

伊拉克穆斯坦西里亚大学地缘政治学教授穆萨纳·马兹鲁伊表示，美国政府一再将疫情政治化，通过退出世卫组织等途径为本国失败的抗疫政策开脱。这些单边主义政策与全球努力抗击疫情的氛围格格不入。

巴勒斯坦总统国际关系顾问纳比勒·沙阿斯认为，作为世界上医疗技术最先进的国家，美国确诊病例与死亡病例却是全球最高，这是因美国政府没有采取有效措施所造成。美国一些政客只为了大选、只为了个人私利，不惜淡化疫情，排挤科学声音，甚至寻找各种借口推卸责任，掩盖自身失误，从而导致疫情大暴发。

新加坡国立大学东亚研究所教授郑永年说，国际社会应团结协作共同应对病毒，美国却在最关键时刻暂停对世卫组织的资助并退出该组织。美国一些政客把抗疫不力的责任推卸给其他国家，他们不是以保护民众的生命安全为目标，而是以维护个人利益、政党利益为目标。

英国《每日电讯报》援引英国资深医学专家戴维·纳巴罗的话报道说，美国不应该在全球最需要合力抗击疫情的时候做出退出世卫组织的决定。纳巴罗表示，今年1月底以来，他一直和世卫组织总干事谭德塞并肩工作，“在我眼中，谭德塞是一个公平公正的人，对所有国家一视同仁，专注于眼下最重要的事情，那就是抗击（新冠）大流行”。（参与记者：李碧念、艾哈迈德·沙菲克、李奥、高兰、杨臻、马意翀、张修智、张淼、熊思浩、王丽丽、章建华、张代蕾）

(责编：刘叶婷、杨牧)