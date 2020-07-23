中老铁路磨丁至万象段重点控制性工程会富莱隧道顺利贯通

人民网曼谷7月23日电（记者 孙广勇）当地时间7月23日早上8点，由中铁二院设计、中铁八局施工的中老铁路磨丁至万象段重点控制性工程会富莱隧道顺利贯通，标志着磨万铁路建设取得重大进展。

会富莱隧道全长6969米，最大埋深645米，受琅勃拉邦缝合带的影响，地质构造发育、地层岩性复杂。隧道穿越4条断层和1个灰岩向斜构造，存在岩溶、断层破碎带、岩爆及软岩大变形、顺层偏压、有害气体等不良地质，属I级高风险隧道。设计采用“1横洞+2斜井”的辅助坑道模式。

会富莱隧道通过灰岩向斜构造段落长度接近900m，该段地表岩溶发育，地形地质复杂。勘测阶段，中铁二院勘察设计人员上山、下沟穿梭在热带雨林的密林中，对会富莱隧道多次进行现场调查，逐个核实地表发育的岩溶漏斗等情况，查清隧道地质情况，制定设计方案。

会富莱隧道进口地层岩性主要为板岩、炭质板岩，受构造挤压严重，岩体破碎，岩质软弱，开挖过程中在地应力作用下发生软岩变形，初期支护最大变形侵限接近1m。中铁二院组织力量研究了多种方案，并邀请国内专家进行了方案论证，最终通过采用调整开挖轮廓线，加大初期支护边墙及仰拱曲率的类圆形断面以改善受力结构，以及采用长短锚杆结合加固围岩， HW175型钢增强初支刚度，非爆破（铣挖法）开挖等方法，减少施工对围岩的扰动。同时，加强施工监控量测、地质超前预报、适时调整工程措施等方法，顺利通过了该不良地质地段。

会富莱隧道自开工以来，先后遇到了软岩变形、突水突泥、隧道围岩变化频繁、顺层偏压、断层破碎带等诸多困难。为了攻克上述隧道施工难题，中铁二院多次组织召开专家会进行方案研讨，技术人员积极深入现场，及时分析开挖揭示的地质条件以及超前地质预报资料，调整设计措施，解决现场施工难题。尤其是今年新冠肺炎疫情爆发以来，老挝采取封城封国等防控措施，中铁二院项目部按照老中铁路公司“强隔离、零感染、两不误”的要求，采取多种措施，克服多种困难，保证现场施工的顺利进行，为会富莱隧道顺利贯通奠定了基础。

中老铁路是泛亚铁路中通道的重要组成部分，承载着老挝由“陆锁国”变为“陆联国”的梦想，中老两党、两国政府对该铁路高度重视，它的修建具有非常重要的意义。中老铁路由中铁二院承担全线勘察设计，中老磨万铁路全长约422.441公里，隧道75座196.755km，桥隧比重62.5%，设计时速160公里，项目通车后将实现中国昆明至老挝首都万象朝发夕至。

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